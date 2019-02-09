TL

جورج زريق اسم لمواطن عادي وما لبث ان أصبح إسما متداولا على مساحة الوطن شهيدا من أجل قسط مدرسي لابنته والقسط هنا لقمة العيش.

إنتحر جورج زريق بإحراق نفسه التي احترقت قبل النار بنار الأب غير القادر على سداد قسط إبنته من أجل أخذ إفادة تسمح بنقل ابنته الى مدرسة أخرى.

هذه الحالة ليست فريدة من نوعها.. فعشرات الآلاف من الآباء غير قادرين على تعليم أولادهم بسبب تراجع الاوضاع الحياتية والمعيشية.

المنار

الطبابة ليست بمتناول الجميع، فهل سيكون للبنانيين مستشفيات حكومية لا يموت امامها الفقراء، او بداخلها من التقصير والاهمال؟ وفوارق الرواتب بين القطاعات لا تطاق، فهل من رؤية اقتصادية اجتماعية مبنية على اساس الحاجات والمعايير المنطقية؟ وهل يصبح لدينا قضاء قادر على الزام الوزراء والمسؤولين بتطبيق القوانين والاحكام القضائية لا سيما تلك الصادرة عن مجلس شورى الدولة، فيلجأ اليه الجميع ؟

nbn

الثقة المطلوبة حكومياً بعد جلسات مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب يجب أن تنطلق من أساس أرضيته الثابتة والصالحة هي وقف نزيف وجع الناس على مختلف المستويات وبدء مسيرة الإصلاحات ومكافحة الفساد بما ينعكس إقتصادياً وإجتماعياً ومعيشياً على الدولة والمواطن. ومن هنا يجب الذهاب إلى العمل. فقط عبر هذا المفترق الذي رسمه جورج بالنار.

mtv

ما حصل ينبغي أن يكون عبرة لنا جميعاً والعبرة الأهم أن لبنان وللأسف أضحى منقسماً عامودياً بين طبقتين الأغنياء والفقراء أما الطبقة الوسطى فتتحلل شيئاً فشيئاً حتى تكاد تنقرض وبين الطبقتين دولة مستقيلة من دورها وأشباه حكام ومسؤولون يسكنون في قصور ومقرات مسورة ومحمية ومغلقة لا يعرفون معاناة الناس

ولا يشعرون بها.

NTV

اليوم، سقط جورج زريق، وغداً أو بعده من الأشهر القليلة، سننساه جميعاً، مثلما سبق ونسينا غيره، لأن قدرتنا على التعايش مع الخطأ والخطيئة، تغلب ارادتنا على تغيير واقعنا .

المستقبل

إنها الصرخة المدوية التي تنطلق مجدداً لتحول الفجيعة كرة ثلج تكبر يوماً بعد يوم، فتجد أصداءها في الدعوة إلى التجمع أمام وزارة التربية الاثنين المقبل، انتصاراً لقضية جورج زريق الانسان ولتشكل ناقوس خطر يظهر عمق الأزمة الاقتصادية التي تضغط على اللبنانيين فتحولهم قنابل موقوته قابلة للانفجار في أي لحظة، فيما حالات العوز تتعدد وتتراوح بين عدم إيجاد فرص العمل وتأمين العيش الكريم الذي يحفظ كرامة الانسان اللبناني.

OTV

جورج زريق. لا حدث اليوم سواه، ولا اسم يتقدم على اسمه. في الرواية الأولية التي تم تداولها بكثافة على مواقع التواصل، أن جورج توجه إلى المدرسة الخاصة حيث يتعلم ولداه، للاستحصال على إفادة حتى ينقلهما إلى مدرسة أخرى رسمية، بسبب سوء وضعه المالي، إلا أن المدرسة رفضت طلبه، مشترطة تسديد القسط أولاً، فما كان به إلا أن صب البنزين على جسده أمام المدرسة، ثم أضرم النار بنفسه، ما أدى إلى اصابته بحروق بليغة، نقل على أثرها إلى المستشفى، غير أنه ما لبث أن فارق الحياة.

LBC

تقول الرواية أن جورج زريق أحرق نفسه في مدرسة أولاده الخاصة لأنه غير قادر على تسديد أقساطهم المدرسية تقول الواقعة أن جورج زريق مات اليوم متأثراً بحروقه .

بينما تقول الحقيقة أن جورج زريق مات منذ زمن بعيد، مات لحظة سقطت أحلامه وآماله، وأصبح الموت خلاصه.

الميادين

كشفت وسائل إعلام مغربية نقلاً عن مصادر في وزارة الشؤون الخارجية، حقيقة التقارير التي تداولتها وسائل إعلام عربية وأجنبية، والتي أفادت بأن المغرب أوقف مشاركته ضمن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، بعد استدعاء سفيره لدى الرياض.

الجزيرة

أصدرت السعودية قراراً جديداً لصالح حرية الصحافة والصحفيين، مثل مفاجأة للوسط الإعلامي، ويستهدف تسريع مجريات النظر في وقائع قضايا النشر وتقليص مدة التقاضي أمام لجانها، وعدم جواز سماع اللجنة للدعوى بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ النشر محل المخالفة، وهو القرار الذي يحلق بحرية النشر في المملكة إلى مدى أوسع وآفاق أرحب.

العربية

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إنه لا يمكن لأية دولة أن تملي على السعودية ما الذي ينبغي عليها القيام به. وأضاف الجبير، "أن القيادة السعودية خط أحمر"، مؤكداً "القيادة السعودية لن تقبل بأن تملي عليها أي دولة ما يجب القيام به".