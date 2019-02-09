لبنان الحر

أكد عضو المجلس السياسي في "​التيار الوطني الحر​" ​وديع عقل​ أنه "لا يوجد خطر على ​اتفاق الطائف​، وفي ​لبنان​ لا أحد يبحث عن تغيير في بنية وتركيبة ​السياسة​ اللبنانية"، مشيراً إلى أن "المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية ​جبران باسيل​ وضع خطة عمل لوزراء التيار وتكتل "لبنان القوي" وهناك خطة عمل مركزية للحكومة التي يشكل وزراء التيار جزءاً منها".

صوت لبنان

لفت مستشار ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ للشؤون السياسية ​بيار رفول​ إلى أنه "في ​الحكومة​ ​الجديدة​ المواصفات لمكافحة الفساد​ ولكن هل سيستطيع الوزراء المساعدة في ذلك؟ هل فيهم المواصفات المطلوبة لتحقيق الكثير من الانجازات؟"، مشيراً إلى ان "هذه الحكومة تشكلت من خلال نتائج ​الانتخابات النيابية​".

radio orient

زارت رئيسة ​الكتلة الشعبية​ ​ميريام سكاف​ رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وتباحثا معاً في قضايا وطنية انمائية ومعيشية بعد تشكيل ​الحكومة​ .وقد أبلغ بري سكاف أنه بعد نيل الحكومة الثقة يعتزم إجاء جلسات نيابية لمساءلة ومحاسبة الحكومة بمعدل جلسة كل ثلاثة أشهر وذلك لمراقبة الوضع الاداري والخدماتي وآلية تنفيذ مشاريع سيدر.

اذاعة النور

أكد رئيس المجلس ​الإقتصاد​ي الإجتماعي ​شارل عربيد​، خلال حديث تلفزيوني، أن "​البيان الوزاري​ تضمن الكثير من الخطوات والإجراءات لتحسين الإقتصاد"، مشيراً إلى "أننا نعول على عمل وزير الإقتصاد ​منصور بطيش​ ووزير الإتصالات ​محمد شقير​".

صوت المدى

لفت النائب ​طوني فرنجية​ تعليقاً على وفاة مواطن أضرم النار في نفسه، إلى أنّ "عسانا نستيقظ قبل احتراق الوطن برمته". وأعلن في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّني سأتقدّم باقتراح قانون يحفظ حقّ التلامذة بالتعليم ويمنع ​المدارس الخاصة​ من حرمان التلامذة من تقديم فحوصاتهم.