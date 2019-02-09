"النهار" قال الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية روبرت بالادينو في بيان أن تجاهل إيران للاعراف الدولية ينبغي التصدي له، علينا إعادة العمل بقيود دولية أشد صرامة لردع برنامج إيران الصاروخي. وصدرت هذه التصرحات رداً على كشف الحرس الثوري الايراني عن صاروخ باليستي جديد يبلغ مداه 1000 كليومتر.

"الشرق الاوسط" أعلنت قيادة القوات العسكرية الأميركية في أفريقيا "افريكوم" أمس أن قوات خاصة أميركية قتلت 15 عنصراً من حركة الشباب المتشددة في ضربات جوية في الصومال.

"الجمهورية" إعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله على خامنئي أمس أنه لا يمكن الثقة بالأوروبيين، وذلك بعد أسبوع على إطلاق الإتحاد الاوروبي آلية خاصة للتبادل التجاري مع إيران للالتفاف على العقوبات الأميركية ضد طهران.

شهدت العاصمة الفرنسية باريس أمس تظاهرة لالاف المعارضين الإيرانيين في المنفى وذلك احتجاجاً على نظام طهران.

"النهار" كشف مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مباشرة مع أفراد من الجيش الفنزويلي لحضهم على التخلي عن الرئيس نيكولاس مادورو، كما تعد لعقوبات جديدة تستهدف زيادة الضغط عليه.

"الجمهورية" دافع نائب رئيس وزراء ايطاليا، وزعيم حركة خمس نجوم لويجي دي مايو أمس، عن لقاء غير معلن مع متظاهرين مناهضين للحكومة في فرنسا، وذلك بعدما أثارت خطوته أكبر أزمة بين بلدين مؤسسين للاتحاد الاوروبي منذ إنتهاء الحرب العالمية الثانية.

"الشرق الأوسط" ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية نقلاً عن مسؤولين استخباراتيين أن أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي نجا من محاولة إنقلاب نفذها مقاتلون أجانب الشهر الماضي، وقد رصد التنظيم مكافأة لمن يقوم بقتل المتهم الرئيسي في التدبير لمحاولة الانقلاب.

"الشرق الأوسط" أكد مسؤول أميركي رفيع المستوى أن المحادثات بين أنقرة وواشنطن حول صفقة صواريخ "باتريوت" ستتوقف فوراً حال تسلم تركيا منظومة صواريخ أس 400.