تستعد قوات سوريا الديمقراطية الكردية – العربية لشن هجوم على آخر جيوب داعش شرق سوريا للقضاء عليه خلال ثلاثة أو أربعة أيام.

أفاد مصدر مقرب من ملف مصير نحو 150 متطرفاً فرنسياً محتجزين في سوريا بأن ترحيلهم إلى فرنسا بواسطة قوات خاصة أميركية بات احتمالاً مطروحاً بقوة، ومن المفترض أن تحط الطائرات الأميركية في قاعدة فيلا كوبلاي العسكرية في منطقة ايفلين (جنوب غربي باريس) وأنه لم يحدد بعد موعد لهذه الرحلة في حين أن هناك حلاً آخر يقضي بعودة المتطرفين على متن طائرات مؤجرة فرنسية بمرافقة قوات فرنسية.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس، أن العملية العسكرية المحتملة في إدلب ستكون منظمة بشكل فعال إذا تمت، مؤكدة أن موسكو لن تسمح بوجود محميات للإرهاب في سوريا.

قتل شابان فلسطينيان أمس برصاص الجيش الاسرائيلي في المواجهات التي اندلعت قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزه.

أكدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل أمس أن تنظيم "داعش" لم يهزم بعد، وأنه يتحول إلى قوة قتالية غير منظمة بعدما خسر معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا.

دانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في بيان تنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام بحق ثلاثة سجناء سياسيين دينوا بقتل نجل أحد القضاة، وقالت أنهم تعرضوا للتعذيب للادلاء باعترافاتهم.

"الشرق الاوسط" أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع على مصلين داخل مسجد بام درمان واستهدفت الزعيم الديني والسياسي الصادق المهدي، وألقت على سيارته قنابل الغاز.

"الشرق الأوسط" أكد عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية أن حادثة مقتل الصحافي جمال خاشقجي في تشرين الأول 2018 لم تؤثر في علاقات المملكة الخارجية ولم تحد من الاستثمارات الأجنبية في السعودية، مشدداً على نزاهة القضاء السعودي في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولية.

"الشرق الأوسط" ذكرت مصادر أن اجتماعاً استمر خمس ساعات عقد مؤخراً في بيروت برعاية السيد حسن نصرالله وبحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني انتهى إلى توافق لحل عقدة الداخلية في حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

"الشرق الأوسط" نجح وفدا الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية المجتمعان في العاصمة الأردنية عمان في التوصل إلى إتفاق من 3 مراحل لتبادل جنت القتلى من الجانبين.