الأخبار/ علي حيدر

قال ان الحديث عن عدم جاهزية سلاح البر في جيش العدو لم يعد مجرد تقدير أو تحذير من لجان متخصصة أو من مفوض شكاوى الجنود. بل أتى من قلب المؤسسة العسكرية ومن قيادتها العليا. في وثيقة سرية قدمها نائب رئيس الأركان السابق اللواء يائير غولان، كان الأخير صريحاً إلى حد الإقرار بعدم ثقة القيادة العليا بالجيش البري، والتحذير مما ينتظر الجبهة الداخلية من سيناريوات لم تشهدها طوال تاريخها في كل الحروب التي خاضتها في مواجهة الجيوش العربية.

الديار/ بولا مراد

قالت أن الملفات المطروحة على طاولة مجلس لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تتناول القضايا الاستراتيجية التي تعني سيادة لبنان، حيث قفزت إلى واجهة المتابعات، المفاجأة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي أعلن في خطابه ليل أول من أمس، عن استعداده للطلب من ايران تزويد الجيش اللبناني بمنظومة دفاعات جوية متطورة كفيلة بحماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية. هذه الخطوة قرأ فيها خبراء استراتيجيون، تطور يشكل محطة مهمة في رسم معالم الاستراتيجية الدفاعية الوطنية، التي تعزز حماية لبنان ومناعته تجاه أي عدوان إسرائيلي محتمل، انطلاقاً من تثبيت معادلة الجيش والشعب والمقاومة.

الديار / حسن سلامة

اعتبر ان اسناد وزارة شؤون النازحين للوزير صالح الغريب المقرب من رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان واسناد وزارة الدولة لشؤون التجارة الخارجية لنجل النائب عبد الرحيم مراد الوزير حسن مراد، لم يأت من فراغ، وانما حصل بناء على رغبة وتوجّه من جانب رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري بهدف الدفع نحو حصول تواصل رسمي من خلال الوزيرين غريب ومراد مع الدولة السورية، الأول يتعلق بالتنسيق لاعادة النازحين، والثاني بهدف فتح باب التشاور بين مراد والحكومة السورية لايجاد الحلول لملفات كثيرة لها علاقة بالتجارة الخارجية التي تعني كل من لبنان وسوريا.

الديار/ هيام عيد

كشفت عن عودة العلاقة ما بين تيار "المستقبل" والحزب التقدمي الإشتراكي إلى الواقع الذي كانت عليه قبيل اندلاع السجال الأخير، وقالت: أن اللقاء المقبل بين الرئيس سعد الحريري ورئيس الإشتراكي وليد جنبلاط سيشكّل مناسبة لطي صفحة التباينات بشكل نهائي بين الطرفين. وتوضح المصادر في هذا المجال، أن القلق الذي يتشاركه كل من رئيس الحكومة وزعيم المختارة، من تطوّرات المرحلة المقبلة، وبشكل خاص على الساحة السورية، شكّل قاعدة لرسم أجندة تعاون سياسية في الدرجة الأولى، ثم اقتصادية وإنمائية، وصولاً إلى الإطار الأمني المتعلق بحماية السلم الأهلي والإستقرار على الساحة الداخلية.

اللواء/ غاصب المختار

نقل عن وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش ان ترجمة بنود البيان الوزراي تتمثل في إعادة بناء الاقتصاد على أساس حيوي ومؤنس، وتحويل الاقتصاد من ريعي مستلحق إلى اقتصاد منتج، وسنبدأ العمل فور نيل الثقة النيابية على خطوات إعادة بناء الاقتصاد على أساس منتج نخفف فيه العجز التجاري ونرد ميزان المدفوعات إلى المستوى الطبيعي. وأضاف: هذا من جهة ثانية، هناك إصلاحات مالية تخفف العجز في خزينة الدولة باتجاه خفض النفقات غير المجدية وخفض كلفة الكهرباء أكثر وتباعاً، وزيادة وتحسين الجباية. من دون فرض ضرائب وروسم جديدة.

اللواء/ انطون غطاس صعب

قال إن بعض الدول الغربية طمأنت لبنان بأن المجتمع الدولي لا زال على مواقفه من أجل الحفاظ على استقرار لبنان وأمنه، وبالتالي التزاماته تجاهه وخصوصاً في موضوع النازحين، لكن في مقابل الارتياح لتشكيل الحكومة والصدمة الإيجابية التي أحدثتها ثمة حذر في قضايا أخرى نظراً لعدم وضوح الرؤية الإقليمية وما يحصل في سوريا والعراق وفلسطين بمعنى أن هذه الملفات لها صلات مباشرة على الداخل اللبناني، ولهذه الغاية فإن الحكومة اللبنانية سيكون عنوانها الأساس حل الأوضاع الاقتصادية ولو بشكل يؤدي إلى استقرار مالي واقتصادي.