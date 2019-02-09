روسيا اليوم

"رويترز": بريطانيا تسعى لمنع تبني الاتحاد الأوروبي قراراً ضد السعودية

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن بريطانيا تقود مجموعة من أعضاء الاتحاد الأوروبي تحاول منع إدراج السعودية و22 بلداً في قائمة الدول الممولة للإرهاب.

"وقال 3 مسؤولين في الاتحاد الأوروبي لـ"رويترز"، حسب تقرير نشرته اليوم الجمعة، إن بريطانيا ودولاً أخرى في التكتل، منها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، تعبر عن مخاوفها من النسخة الجديدة للقائمة.

وبين مصدران مسؤولان للوكالة أن إحجام دول الاتحاد الأوروبي عن دعم القائمة يرجع إلى حد بعيد إلى مخاوف بشأن إدراج السعودية وكذلك بنما في الوثيقة.

روسيا اليوم

روسيا تسعى لزيادة فعالية القناة الخاصة بتفادي الحوادث مع إسرائيل في سوريا

أكدت موسكو أن المشاورات جارية بين العسكريين الروس والإسرائيليين بهدف زيادة فعالية قناة الاتصال الخاصة بمنع وقوع حوادث بين الطرفين في سوريا. وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، في تصريح للصحفيين الخميس عن سعي موسكو إلى تفعيل القناة المذكورة، مشيراً إلى أن عسكريي موسكو وتل أبيب يناقشون إمكانية تعديل الخط الساخن، وخاصة من خلال زيادة فترة التنبيه. وتابع: "لا أود الخوض في التفاصيل. بطبيعة الحال نريد أن تصبح آلية منع وقوع الحوادث أكثر فعالية بهدف استثناء حوادث مثل ذلك الذي حصل مع طائرتنا".