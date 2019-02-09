وكالة أنباء الإمارات - وام

الإمارات تشارك في اجتماع واشنطن للتحالف الدولي ضد "داعش"

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي للقضاء على تنظيم "داعش" الذي عقد في واشنطن برعاية وزارة الخارجية الأمريكية وبمشاركة 77 دولة من الدول الأعضاء في التحالف.

ترأس وفد الدولة معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة وعضوية كل سعادة سلطان الشامسي مساعد الوزير لشؤون المساعدات الدوليه، وسعادة سالم الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ، وسعادة عبدالناصر الشعالي مدير إدارة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والسيد عبدالرحمن الشرهان من القسم السياسي في سفارة دولة الامارات في واشنطن.

وكالة الأناضول

فوتيل": واشنطن ستساعد باكستان للعب دور في الحل بأفغانستان

أعلن جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، أن بلاده ستساعد باكستان في حال أرادت لعب دور إيجابي بمسار السلام في أفغانستان. وفي كلمة أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، قال فوتيل إن "واشنطن ستساعد باكستان في حال أرادت لعب دور إيجابي في إيجاد حل لحالة عدم الاستقرار في أفغانستان".

وكالة أنباء رويترز

مسؤول أمريكي: مشاركة فلسطينيين في مؤتمر عن الشرق الأوسط ليس للتفاوض

قال مسؤول أمريكي رفيع يوم الجمعة إن مسؤولين فلسطينيين تلقوا دعوة لمؤتمر تعقده الولايات المتحدة حول الشرق الأوسط وتستضيفه بولندا الأسبوع القادم حيث سيبحث جاريد كوشنر المستشار البارز للبيت الأبيض خططاً للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال المسؤول للصحفيين إن الاجتماع "سيكون مناقشات وليس مفاوضات" عن الشرق الأوسط.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يصدر مرسوماً بإقالة 9 جنرالات

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوماً يقضي بإقالة 9 جنرالات في أجهزة إنفاذ القانون من مناصبهم. وبحسب الموقع الرسمي للمعلومات القانونية، تمت إقالة كل من رئيس المركز الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية في سيبيريا اللواء سيرغي ديدينكو، ولواء العدل إيرينا زايبرت، المساعد الأول لرئيس مكتب التحقيقات الروسي، ونائب رئيس فرع إدارة وزارة الداخلية بإقليم كراسنويارسك، اللواء ألكسندر كوزنيتسوف، ومدير فرع الهيئة الفدرالية لإنفاذ العقوبات في مقاطعة كيروف، اللواء فلاديمير نيكيتييف، وغيرهم.