مركز كارنيغي للشرق الأوسط

ذكر أنه فى العام 2019، تشهد المجتمعات الأوروبية اتّساع مساحات الخلاف في المجالات العامة مقابل انحسار التوافق، فيما بات الحديث مسموعاً في كل مكان عن "ديمقراطية الخلاف والاختلاف" وعن "الناخبين القلقين"،إذ سُجلت تحولات جذرية في الرأي العام في المجتمعات الأوروبية وتفضيلات المواطنين. وقال إن المجتمعات الأوروبية تتجه نحو المزيد من التشدد والمزيد من التخلي عن المشروع الديمقراطي الليبرالي.

معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

ذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعتزم القيام بزيارة لباكستان في شباط، لأسباب قد تكون متعلقة بالأنشطة في مجال الانتشار النووي التي من المحتمل أن تكون مدعاة للقلق الأميركي والدولي. والأساس المنطقي المعلن للرحلة هو المساعدة المالية من دول الخليج. ورجّح أن هذا السخاء سيُجنّب باكستان من اللجوء إلى حزمة إنقاذ من "صندوق النقد الدولي"، والتي قد تشمل تغييرات مالية صعبة سياسياً للتخفيف من أزمة صرف العملات الأجنبية التي تعاني منها.