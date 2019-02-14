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استأنف البرلمان مناقشاته للبيان الوزاري مساء أمس، إلا أن الثقة المضمونة بالحكومة يرجّح أن تطول الفترة الفاصلة عن إعلانها، إذ أن كثرة كلمات النواب قد تمتد إلى بعد غد الجمعة. أما يوم غد فهو عطلة في مناسبة الذكرى الرابعة عشرة لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري. وفي المناسبة مهرجان خطابي في الواجهة البحرية لبيروت عند الرابعة بعد ظهر غد. وذكرى الحريري كانت حاضرة في منتدى الطائف الذي أقيم بالتعاون مع السفارة السعودية بحضور الرئيس سعد الحريري، المستشار في الديوان الملكي نزار المعلولا، السفير السعودي وليد بخاري وحشد من الشخصيات.

المنار

تحت نيران المواقف المصوّبة على الفساد، أكمل مجلس النواب مناقشة البيان الوزاري للحكومة، وانضم الجميع إلى الجبهة التي باتت عنوان المرحلة، والأمل بأن تكون بعض المزايدات على المنبر النيابي، مراجعة ذاتية لا اعتراضاً على ضياع المحاصصات التي كان يرتقبها.

nbn

يتوجّه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، إلى ميونيخ صباح اليوم للمشاركة في الدورة 5 لمؤتمر الأمن في مدينة ميونيخ الألمانية، والتي تمتد من 16 إلى 18 شباط، ويحضره رؤساء حكومات ووزراء خارجية ودفاع ومدراء أجهزة المخابرات والأمن العام وخبراء أمنيين.

mtv

مداخلات النواب في اليوم الثاني من جلسات الثقة بالحكومة خفت فيها الشعبوية، وكثرت الأرقام وتعززت بالحجج والوقائع التي أقل ما يقال فيها أنّها كارثية، فالإجماع كبير على أنّ غالبية الشعب صارت تحت خط الفقر. تزامناً، حدثان شهدهما العالم ولبنان، مؤتمر وارسو الذي دعت إليه واشنطن لمحاربة الإرهاب وتعزيز السلام ومنتدى الطائف الذي انعقد في بيروت.

NTV

على مرمى يوم واحد: صواريخ أميركية ذكية توجّه بالليزر إلى الجيش.. ورفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان لكنّنا وتحت سقف نهار واحد كنا في دنيا مجلس النواب، جلسات للثقة تنتزع الثقة من السياسيين أنفسهم.

المستقبل

رسالة دعم مباشرة من المملكة العربية السعودية لحكومة الرئيس سعد الحريري، تمثّلت بزيارة موفد خادم الحرمين الشريفين، المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، إلى بيروت والإعلان من السراي الكبير، عن رفع تحذير سفر السعوديين إلى لبنان، كما تمّ الإعلان عن بدء التحضيرات العمليّة لانعقاد اللجنة المشتركة اللبنانية السعودية.

رسالة الدعم السعودية، تزامنت مع انعقاد منتدى الطائف حيث شكر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، على إيفاد العلولا وهو تأكيد على وقوف المملكة الدائم إلى جانب لبنان واللبنانيين.

OTV

المملكة العربية السعودية قررت رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان لانتفاء الأسباب الأمنّية، على ما أعلن سفيرها وليد البخاري، من السراي الحكومي، إثر لقاء جمع رئيس الحكومة سعد الحريري بالمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا. العلولا كان زار صباحاً قصر بعبدا، ناقلاً إلى رئيس الجمهورية تحيّات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتهاني لمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة.

LBC

في ميزان استعادة الثقة والأمل، وضعت المملكة العربية السعودية وزناتها: قالت لمواطنيها لبنان آمن فعودوا إليه، وقالت للبنانيين تعالوا نعيد إحياء اللّجنة العليا اللبنانية السعودية، لنبحث في أكثر من عشرين اتفاقية بالغة الأهمية، فنعيد إحياء ما صدر منها ونفعّله، ونعمل على التفاوض على الاتفاقيات الأخرى.

الميادين

أطلقت السلطات السورية، العمل بالبطاقة الذّكية لتحديد استهلاك ​الوقود​ ومنع تهريبه إلى ​لبنان​، ووفقاً للبطاقة فإنّه يحقّ لمالك السيّارة الخاصة تعبئة سيّارته 40 لتراً مرةً واحدة باليوم و200 ليتر بالشهر، في حين أنّ مالك السيارة العامّة يحق له تعبئة سيارته 40 لتراً وأكثر من مرة باليوم، فيما تمّ تفعيل بطاقة "ماستر".

الجزيرة

أفادت معلومات ​صحفية،​ بأنّ القوات ​العراقية أحبطت ثلاث محاولات تسللّ لمسلحي "داعش" إلى العراق خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرةً إلى العثور على 11 نفقاً للتنظيم يربط العراق بسوريا.

العربية

أكّد المركز الإعلامي لجماعة "​أنصار الله​" ​، في بيان، أنّ مقاتلي الجماعة فجّروا ​عبوةً ناسفة​ بآلية للجيش السوداني المشارك ضمن قوات ​التحالف العربي​، أثناء مرورها في ​صحراء​ ميدي شمال غربي حجة.