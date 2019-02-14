لبنان الحر

أكّد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد حوّاط​، أنّه "بعد 8 أشهر من الكرّ والفرّ ولدت ​الحكومة​ من رحم المعاناة​، وأضعنا 8 أشهر بكلفتها الكبيرة"، متسائلاً "من يتحمل المسؤولية تجاه ​لبنان​ واللبنانيين"؟

صوت لبنان

أشار وزير السياحة أفيديس كيدانان، إلى أنّ وضع السياحة في لبنان ممتاز لناحية النمو الحاصل، وعيد الحب مناسبة استثنائية، والإقبال عليها في الفنادق والمطاعم والملاهي كان لافتاً.

radio orient

أكّد رئيس كتلة "الوسط المستقّل" النائب ​نجيب ميقاتي​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّنا نرحّب بقرار ​السعودية​ رفع الحظر عن سفر الأخوة السعوديين إلى ​لبنان​، وبإذن الله ستبقى علاقة لبنان بالسعودية، قيادةً وشعباً وطيدة دوماً، لأنّها قائمة على تاريخ من ​المحبة​ والاحترام المتبادلين.

اذاعة النور

لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن فضل الله،​ في حديث تلفزيوني إلى أنّنا مشرعون وأهل قانون ولا يمكن التشهير بأسماء، وهذه وظيفة ​القضاء​، الذي عليه أن يأخذ بكلامنا كإخبار والتحقيق بالأمور.

صوت المدى

علّق ​مجلس الخدمة المدنية​ في بيان على خبر ورد على أحد المواقع الإلكترونية، ورَد فيه "إعادة النّظر في مباراة أجراها المجلس لصالح ​إدارة الجمارك​"، مشدداً على أنّ "الخبر هو عارٍ عن ​الصحة​ جملةً وتفصيلاً، وإنّ المباراة لوظيفة مراقب في إدارة الجمارك، كغيرها من المباريات التي أجراها ويجريها هذا المجلس، تمّت وفق قواعد الاستحقاق والجدارة وعلى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.