"الجمهورية" بدأ مؤتمر وارسو الدولي حول الشرق الأوسط أمس في بولندا برعاية الولايات المتحدة وحضور نحو 70 دولة، وقد غابت عنه ألمانيا وفرنسا، وشارك في المؤتمر ممثلين عن عشرات الدول بينها دول عربية مثل البحرين والسعودية والمغرب والإمارات وبحضور ممثلين عن عدد من الدول الأوروبية، ويمثل واشنطن بالإضافة إلى وزير خارجيتها مايك بومبيو نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ومستشار ترامب جاريد كوشنير.

"الجمهورية" أكد بومبيو أن 70 دولة تدعم جهود أميركا لإحلال السلام في الشرق الأوسط. وتعقد الجلسة الرئيسية في المؤتمر اليوم ويلقى فيها بنس وبومبيو كلمات أمام المشاركين.

"الجمهورية" اعتبر وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أن مؤتمر وارسو ولد ميتاً.

"الشرق الأوسط" سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحرس الثوري الإيراني بعدما استهدف تفجير انتحاري بسيارة ملغومة أمس، حافلة كانت تقل ضباط "الحرس" في محافظة بلوشستان جنوب شرقي ايران. وقالت وكالة "تسنيم" التابعة لـ "الحرس الثوري" أن 27 ضابطاً قتلوا في التفجير الإنتحاري، وذلك بعدما نقلت وكالة "ارنا" الرسمية عن مصدر مطلع، أن التفجير أودى بـ 20 قتيلاً و20 جريحاً على الأقل، في حين تبنت جماعة "جيش العدل" البلوشية الهجوم.

"الشرق الأوسط" أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا أمس الأربعاء، أن هجومين جويين شنتهما الولايات المتحدة الأميركية في الصومال، أسفرتا عن مقتل 12 من مسلحي حركة الشباب المتشددة.

"الشرق الأوسط" أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيستخدم الفيتو الرئاسي لتعطيل قرار مجلس النواب الأميركي أمس، بشأن وقف دعم عمليات التحالف في اليمن. وكان مجلس النواب صوت مساء أمس على مشروع القرار بموافقة 248 عضواً واعترض 177 آخرين.

"الشرق الأوسط" كشف المرشد الإيراني علي خامنئي في بيان أمس عن أولويات النظام الإيراني، وقال أن التفاوض مع الولايات المتحدة لن يجلب سوى "الخسارة"، وأن ايران يجب أن تحرص على الحد من أي تعاملات مع دول أوروبية غير جديرة بالثقة.