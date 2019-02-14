"الجمهورية" يستعّد رؤساء روسيا وتركيا وايران، لجولة محادثات جديدة حول الملفّ السوري، خلال القمّة المزمع عقدها اليوم الخميس في مدينة سوتشي الروسية، ومن أبرز الملفات التي تشكل محور محادثات الزعماء العنف المتصاعد في محافظة إدلب وانسحاب القوات الأميركية من الأراضي السورية، فضلاً عن مساعي تشكيل لجنة صياغة الدستور.

"الجمهورية" حققت قوات سوريا الديموقراطية أمس تقدماً بطيئاً في الكيلو مترات الأخيرة التي سيطر عليها تنظيم "داعش" في شرق سوريا، وذلك في مواجهة مقاومة شرسة للمتطرفين الذين تواصل عائلاتهم الفرار من المنطقة.

"الجمهورية" قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، أن بلاده ستقدم الدعم للحكومة والجيش السوريين لتحرير كافة الأراضي السورية، مشدداً على أنه لا يمكن الحوار مع الإرهابيين.

"الشرق الأوسط" أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء أمس مباحثات مع ملك اسبانيا، وقالت مصادر مطلعة إنها تناولت تطوير العلاقات الثنائية وملفي الهجرة والإرهاب والوضع في شمال إفريقيا.

"الشرق الأوسط" أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن السلطات المغربية تعمل على إيقاف وملاحقة العائدين من القتال في صفوف تنظيم داعش في العراق وسوريا، والذين يواجهون عقوبات تتراوح ما بين 10 و15 سنة سجناً بمقتضى قانون تم اقراره سنة 2015.

"اللواء" أكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس، أن أكثر من 11 الف لاجئ سوري غادروا الأردن عائدين إلى بلدهم.

"اللواء" باشرت تونس مؤخراً مساعيها لاسترجاع عدد من أطفال لأباء جهاديين في ليبيا تابعين لتنظيم "داعش".