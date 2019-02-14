اللواء/ مازن خطاب

تناول ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقال: إن اللبنانيين مدعوون الى أن يفتحوا قلوبهم وعقولهم، ويكملوا مسيرة الشهيد الكبير ومشواره دون الغرق في الشخصانية أو التبعية العمياء، استجابة لنداء الرئيس الحريري وشعاره "ما حدا أكبر من بلده"، ومقولته "ما المهم مين بيبقى ومين بيروح.. المهم البلد"، وثَمّة حاجة ماسّة اليوم إلى استعادة هذه العبارات أكثر من أيّ وقت مضى.

الديار/ فادي عيد

اعتبر أن ذكرى 14 شباط لن تكون عادية هذا العام، إذ انها تترافق مع مشهد سياسي داخلي خرجت فيه كل الأطراف عن "تقليد" 14 شباط المعروف، بعدما انقلبت التحالفات وفرطت جبهتي 14 و 8 آذار، وتشكّلت لوحة سياسية جديدة. ونقل عن أحد نواب فريق 14 آذار توقعه إعادة إطلاق التكتلات السياسية، تحت عنوان التعاون من أجل بناء الدولة ما بين كل المكوّنات السياسية، بعيداً عن كل الاصطفافات السابقة.

الديار/ ابتسام شديد

توقعت أن يسلك طريق ملف النازحين السوريين المعالجة الهادئة وإيجاد الحلول للأزمة التي ترهق الدولة اللبنانية، وقد بلغت تداعيات النزوح حد الانفجار الذي حصل بين اللبنانيين والسوريين في عرسال وبعض المخيمات وفي مناطق التماس بين النازحين واللبنانيين. وقالت: بدون شك فإن ملف النزوح سيكون على عاتق حلفاء سوريا وفي صلب عمل التيار الوطني الحر الذي أطلق خططاً في هذا المجال.

الشرق/ عوني الكعكي

قال إنّ الرئيس سعد الحريري هو نسخة طبق الأصل عن الأصيل الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقد أنفق ما ناله من إرثه على مشروع رفيق الحريري الذي هو في الحقيقة مشروع بناء لبنان، مشروع أن يكون لبنان وسطياً، مشروع النأي بالنفس عن الصراعات العربية، مشروع أن يكون لبنان عربياً وليس إيرانياً أو أميركياً، مشروع الاعتدال، لبنان عربي مستقل حر حسب اتفاق الطائف.