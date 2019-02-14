الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري عرض مع العلولا التطورات بخاري: السعودية ترفع تحذيرها للمواطنين المسافرين إلى لبنان نظراً لانتفاء المسببات الأمنية

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، عصر اليوم، في السراي الحكومي، الموفد الملكي السعودي - المستشار في الديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا، يرافقه السفير السعودي وليد بخاري، وعرض معه آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. وكان الموفد السعودي قد وصل إلى السراي الحكومي عند الخامسة عصراً، ثم انتقل إلى مكتب الرئيس الحريري، حيث اجتمع معه بحضور الوزير السابق غطاس خوري والسفير بخاري. بعد اللقاء، تحدث السفير السعودي إلى الصحافيين، فقال: "بتلخيص سريع للقاءات التي تمت خلال زيارة موفد خادم الحرمين الشريفين سعادة المستشار نزار العلولا، تم تقديم خالص التهاني والتبريكات إلى فخامة الرئيس العماد ميشال عون وإلى دولة الرئيس نبيه بري. والآن في هذه اللحظات، تم تقديم التهاني إلى دولة الرئيس سعد الحريري. وتمت مناقشة العديد من الملفات والقضايا، أهمها كان التباحث حول التحضير للجنة مشتركة بين البلدين والإعداد المبدئي لإرسال مجموعة من الفنيين من جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات اللبنانية، للالتقاء بنظرائهم في المملكة العربية السعودية. والبدء بالتحضيرات لعقد هذه اللجنة المشتركة، سيعزز العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل مؤسساتي، ونتمنى أن تتم هذه التحضيرات خلال الأسابيع المقبلة بشكل جيد". أضاف: "كذلك، أود أن أتلو أمامكم البيان التالي: نظراً لانتفاء المسببات الأمنية التي دعت المملكة العربية السعودية إلى تحذير مواطنيها من السفر إلى الجمهورية اللبنانية، وبناء على التطمينات التي تلقتها المملكة من الحكومة اللبنانية، على استقرار الأوضاع الأمنية فيها، وحرصها الدائم على سلامة المواطنين السعوديين، فإن المملكة العربية السعودية ترفع تحذيرها للمواطنين المسافرين إلى الجمهورية اللبنانية، سواء كان من الممكلة العربية السعودية أو من أي جهة دولية أخرى".

وكالة أنباء رويترز

بوتفليقة يعين مديراً جديداً للأمن الوطني الجزائري

قالت الرئاسة الجزائرية في بيان يوم الأربعاء إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أقال مدير الأمن الوطني مصطفى لهبيري، دون أن يوضح البيان أسباب ذلك. وكان بوتفليقة عين لهبيري في هذا المنصب في يونيو حزيران الماضي خلفاً لعبد الغني هامل الذي ظل في منصبه لثمانية أعوام قبل إقالته أيضاً دون توضيح الأسباب. وربط محللون ووسائل إعلام محلية إقالة هامل بمصادرة 701 كيلوجرام من الكوكايين في ميناء وهران بغرب البلاد في نهاية مايو أيار وأسلوب التعامل بشأن التحقيقات في هذه الواقعة.

وكالة أنباء شينخوا

تقرير إخباري: السفارة الصينية بالقاهرة تفتتح معرضاً للصور حول سياسة الإصلاح والانفتاح خلال 40 عاماً

افتتح السفير الصيني بالقاهرة سونغ أي قوه يوم الثلاثاء في دار الأوبرا المصرية معرضاً للصور، في الذكرى الـ40 لتطبيق الصين سياسة الإصلاح والانفتاح. ومن المقرر أن يستمر المعرض، الذي تنظمه السفارة الصينية بالقاهرة، ثلاثة أيام يعرض خلالها أكثر من مائة صورة قديمة وحديثة تعكس مراحل عملية الإصلاح والانفتاح في الصين تاريخياً. تبرز الصور الإنجازات التى تم تحقيقها في الصين، كما تسلط الضوء على التعاون بين الصين والعالم من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة، إلى جانب إبراز معالم هذه العملية الحافلة لإطلاع الجمهور باستفاضة أكبر على كيفية تغيير سياسة الإصلاح والانفتاح للصين وتأثيرها العميق على العالم.