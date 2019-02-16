TL

بعد نيل الحكومة ثقة البرلمان ينصرف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى تفعيل الأدوار الوزارية في تنفيذ البيان الوزاري ولا سيما ما يتعلق بمقررات مؤتمر سيدر. وفي سياق السعي إلى تطبيق تلك المقررات يترأس الرئيس الحريري قبل ظهر يوم الاثنين إجتماعاً لممثلي الصناديق العربية والدولية. وقالت أوساط القصر الجمهوري إن الرئيس ميشال عون يشدد على الشفافية وعلى مكافحة الفساد ويلتقي مع رئيسي البرلمان والحكومة على أهمية إحداث الإصلاحات عن طريق القوانين المتوافرة ومشاريع القوانين التي ينتظر أن تقر في المجلس النيابي.

المنار

وعلى وقع المرحلة الجديدة التي تعيشها المنطقة، يعيش لبنان مرحلة سياسية مفصلية، مع فرصة استثنائية فرضتها الأزمة الخانقة التي أوجبت على الجميع الإيمان بالمسار الالزامي الوحيد لإنقاذ البلاد، عبر وقف الهدر ومحاربة الفساد.

mtv

الرئيس الشهيد بشير الجميل نجم جلسة الثقة اليوم السبب اعتذار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد عما قاله عضو الكتلة النائب نواف الموسوي بحق الرئيس الشهيد في جلسة الأربعاء وطلب رعد من الرئيس بري شطب ما قاله الموسوي من المحضر.

NTV

لم يتسن للرئيس بشير الجميل أن يدخل مجلس النواب لأداء القسم عام اثنين وثمانين وتعذر انتخابه في ساحة النجمة فكان رئيسا من ثكنة الفياضية لكن بعد سبع وثلاثين سنة حضر بشير الى مجلس النواب وألهب مناقشاته من بوابة الثقة، ولما استدرك حزب الله أن نائبه نواف الموسوي قد تسبب بغضب الحليف العوني.. وأنه قال كلاماً مضى عليه الزمن، كلف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إجراء معاهدة تفهم وتفاهم قامت على بضع جمل استماحت مجلس النواب عذراً طالباً شطب كلام الموسوي من المحضر واعتذار رعد.

المستقبل

بعد الحماوة الاستعراضية في يومي الجلسات النيابية، شهد اليوم الثالث تبريدا على كل الجبهات، بعد المرتفع السياسي الذي أطلقه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في ذكرى 14 شباط، مترفعا عن زواريب الخلافات وداعيا إلى العمل بلا تعطيل.

OTV

ليس بمنطق التأجيج والتحريض ونبش القبور الذي شهدناه في اليومين الماضيين تكون الديموقراطية ويحيا لبنان، بل بالحوار والانفتاح والتواصل، وبكل كلمة عاقلة ومتزنة وهادئة، كتلك التي تحدث بها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في المجلس النيابي اليوم.

LBC

ما حدث، وإن شكل حيزاً في الإنشغالات، إلا أنه لم يحجب الضوء عن كثير من الملفات التي بدأت تضغط بقوة على الواقع اللبناني، بدءاً بقضية النازحين السوريين في ظل الكباش الحاصل بين طرح "العودة الطوعية" وطرح "العودة الآمنة" وبين الطوعية والآمنة، توضح مصادر معنية بهذا الملف أن المعادلة هي التالية: إذا كان هناك إجماع مبدئي على عدم الموافقة على العودة الطوعية، فإن هناك إجماعاً أيضاً على عدم الإعادة القسرية، من دون أن يعني ذلك أن يترك للنازح السوري حرية العودة متى يريد.

الميادين

أعلن ​مطار دبي​ عن استئناف رحلات الإقلاع من المطار بشكل طبيعي بعد تأجيلها بسبب نشاط طائرات مسيرة غير مصرحة.

الجزيرة

أعلنت صحيفة الباييس اليومية إن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث سيدعو لإجراء انتخابات مبكرة يوم 28 نيسان بعدما خسر تصويتاً مهماً بشأن الميزانية.

العربية

أعلن مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ في أعقاب مؤتمر لمنظمة الدول الأميركية حول تقديم الدعم لـ​فنزويلا، أن "25 دولة تعهدت تقديم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لفنزويلا".