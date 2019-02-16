لبنان الحر

أكد وزير ​الصحة العامة​ ​جميل جبق​ خلال لقائه نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ​خوان كارلوس​ لنتيجو يرافقه وفد من الهيئة الوطنية للطاقة الذرية برئاسة ​بلال نصولي​، "أهمية مساعدة المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة ومستعصية في مجال الطب النووي الذي بات متطوراً جداً في العالم، وهو يسهم كثيراً في مساعدة المرضى سواء بالتشخيص أو العلاج"، وقال:"أن ​وزارة الصحة​ والدولة اللبنانية مستعدتان لأقصى درجات التعاون مع الوكالة والهيئة الوطنية بهدف تقديم الأفضل للمرضى"، شاكراً نائب المدير العام لوكالة ​الطاقة الذرية​ والوفد المرافق من الهيئة الوطنية.

صوت لبنان

أكّد وزير الاشغال ​يوسف فنيانوس​، بعد لقائه ووزيرة الداخلية ريا الحسن، مع المنظمة الدولية للطيران المدني، " تبين أن لدينا نقاط ضعف في الملاحة الجوية كما هناك نقاط قوة، ولكن أمنياً لا خلل في المطار يؤثر على حركة الطيران فيه،" مشيراً إلى أن "نسمع في كل المطارات في العالم عن عدم انتظام في حركة الطيران مثلما حصل اليوم في دبي حيث تأخرت بعض الطائرات بالاقلاع، بسبب طائرات مسيرة غير مصرّح لها، في أجواء المطار، فيما نحن في ​لبنان​ لا مشاكل مماثلة والحركة الجوية سليمة ومنتظمة".

radio orient

أكدت وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ خلال اجتماع مع المنظمة الدولية للطيران المدني "الايكاوا" والمسؤولين في المطار "أنني أضع ملف المطار في صلب أولوياتي ولن نتهاون في أي استثناءات تُعطى وتطرح علامات استفهام حول سلامة المطار وسأتشدد في هذا الموضوع".

اذاعة النور

أكد وزير ​الشباب​ و​الرياضة​ ​محمد فنيش​ أن "كل مسلتزمات ​الحكومة​ الالكترونية التشريعية متوفرة وعلينا أن نبدأ بالعمل وهذا وفرناه بقانون المعاملات الاكترونية"، مشدداً على أنه "جادون بالتعاطي بفعالية مع كل الازمات الموجودة اليوم".

صوت المدى

استقبل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للشباب والنساء فيولات خيرالله الصفدي والوزير السابق محمد الصفدي، وعرض معهم الأوضاع العامة في البلاد وعمل الوزارة في الحكومة.