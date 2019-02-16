أكد بيان صادر عن بولندا والولايات المتحدة أن المجتمعين في العاصمة البولندية وأرسو ناقشوا الأخطار الناتجة عن انتشار اللأسلحة وتطوير برامج الصواريخ الباليستيه في المنطقة وسبل التعامل مع الأزمات الإنسانية ومكافحة الإرهاب المتطرف ومحاربة التهديدات للبنية التحتية السيبرانية والخاصة بالطاقة وتعطيل الشبكات المالية غير القانونية. وأضاف البيان أن المؤتمر هدف إلى العمل على تحقيق شرق الأوسط أكثر أمناً واستقراراً.

رأت الخارجية الإيرانية أن البيان الختامي لمؤتمر وأرسو يفتقر إلى المصداقية وأثبت فشل المؤتمر وخيبته.

"النهار" قالت أن مؤتمر فرصوفيا هو المنتدى الدولي الأول الذي يجمع إسرائيل ودولاً عربية لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي منذ مفاوضات مدريد في تسعينات القرن العشرين، وفرضت بعض جوانب عملية السلام في الشرق الأوسط نفسها على برنامج المؤتمر في العاصمة البولندية، الاّ أن إيران استأثرت بالقدر الأكبر من النقاشات التي اجريت على مدى يومين، وشاركت في المؤتمر 60 دولة بينها اسرائيل وست دول خليجية عربية وغاب الفلسطينيون وإيران وروسيا وتركيا ولم يوزع البيت الأبيض أسماء جميع المشاركين ومناصبهم.

"النهار" وصفت صحيفة نيويورك تايمز أجواء اللقاء الذي جلس فيه نتنياهو قبالة مسؤولين سعوديين وأمارتيين قائلة أن هؤلاء المسؤولين حاولوا الاكتفاء بايماءات سريعة عندما شاؤوا الموافقة على أمر، ربما لانهم كانوا مدركين لإمكان تسريب وتفاعلاتهم وقد حصل ذلك فعلاً.

وصفت الحكومة البريطانية أمس الهزيمة التي مُنيت بها أمس الأول في تصويت في مجلس العموم على استراتيجيتها بشأن بريكست "بالحادث" العرضي. وقبل ستة أسابيع من التاريخ المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار رفض أعضاء مجلس العموم البريطاني بـ 303 أصوات مقابل 258 المذكرة التي فسرت فيها الحكومة كيف ستعيد التفاوض بشأن اتفاق بريكست المبرم مع الاتحاد الأوروبي الذي كان رفضه البرلمان في تصويت منتصف كانون الثاني الماضي.

"الجمهورية" أعادت فرنسا أمس إلى روما سفيرها الذي استدعته الأسبوع الماضي أثر سلسلة هجمات من قيادات ايطالية على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

أعلنت الشرطة الهندية مقتل 41 جندياً على الأقل، أمس الأول في تفجير بسيارة مفخخة لدى مرور قافلة تضم 78 حافلة وذكرت وسائل إعلام محلية أن جماعة "جيش محمد" الاسلامية المتمركزه في باكستان أعلنت مسؤوليتها عن الاعتداء.

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي أن قوات الأمن أطلقت يدها للتعامل مع الإرهابيين.

"اللواء" أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة طوارئ وطنية أمس في محاولة لتمويل بناء جدار وعد به خلال حملة الانتخابية على الحدود مع المكسيك من دون موافقة الكونغرس في خطوة تعهد الديمقراطيون بتحديها بوصفها انتهاكاً للدستور.