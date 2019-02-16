"الشرق الأوسط" قال وزير الخارجية البريطاني هانت إنّ روسيا تظهر اهتماماً بالشرق الأوسط بطريقة غير مسبوقة، وأن الرئيس بشار الأسد موجود في الحكم بسبب التدخل الروسي وأنّه سيبقى في المدى القصير والأبعد منه. وأضاف هانت أنّ على موسكو أن ترينا كيف ستقدّم حلاً صالحاً للسوريين وكيف ستجلب السلام والاستقرار إلى سوريا، مؤكداً عدم وجود خطة لدى لندن بفتح سفارتها في دمشق.

"الشرق الأوسط" حذّر وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد أمس الجمعة من أنّه سيمنع عودة البريطانيين الذين سافروا إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى تنظيم "داعش".

"الشرق الأوسط" لم تتوصل الأطراف في قمة سوتشي "روسيا إيران وتركيا" إلى اتفاقات لإنهاء الوضع الحالي في إدلب، وحسم مسألة تطلعات تركيا لإقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي مع سوريا، وبدا أن موسكو وطهران وافقتا على إجراء الحسم العسكري بهدف عدم السماح بزعزعة تماسك محور أستانة، فيما أكدت أنقرة على أهمية بسط سيطرة الدولة السورية على كل أراضيها.

"الشرق الأوسط" أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، أنه سيصدر إعلاناً بشأن سوريا خلال الساعات المقبلة.

"الشرق الأوسط" أطلق وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان أمس وعوداً غامضة بدعم التحالف ضدّ تنظيم داعش قائلاً: حان الوقت بخفض عديد القوات الأميركية على الأرض في شمال شرق سوريا، لكن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة قضية التحالف وهي الهزيمة الدائمة لتنظيم "داعش" في الشرق الأوسط وخارجه.

"الشرق الأوسط" قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن القوات التركية فقط هي التي يجب أن تكون في المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شمال شرق سوريا.

"الشرق الأوسط" أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا بيدرسون أمس، عن أمله في اجتماع اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن بهدف "فتح الباب" أمام تسوية سياسية.

"النهار" بثّت قناة الجزيرة الفضائية القطرية أن عشرات المقاتلين التابعين لـ"داعش" سلموا أنفسهم إلى "قسد" وقوات التحالف الدولي خلال اليومين الأخيرين بعد تضييق الخناق عليهم وخسارتهم بلدة الباغوز وفي قريتي المراشدة والسفافنة في ريف دير الزور الشرقي.

"النهار" قال وزير الخارجية الفرنسي ايف لودريان أمس أن سياسة الولايات المتحدة بشأن شمال شرق سوريا "لغز" بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب القوات الأميركية من سوريا.

"الشرق الأوسط" أعلن الجيش اطلاق عملية عسكرية واسعة لفك الحصار عن مديرية كشد واستكمال تحرير محافظة حجة وصولاً إلى الحديدة من جهة الشمال، فيما أكّدت مصادر ميدانية مقتل 25 حوثياً على الأقل.

"الشرق الأوسط" إحتدمت الاحتجاجات في معظم أنحاء السودان في جمعة غضب عارمه، لتعيش البلاد في حالة توتر وظلام تام بعدما انقطع التيار الكهربائي عن معظم أنحاء السودان.

"الشرق الأوسط" أصييب أمس عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف قطاع غزة خلال مسيرات العودة.