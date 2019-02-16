الأخبار / نقولا ناصيف

تناول انقضاء ثلاثة عقود على اتفاق الطائف والاعتراضات عليه من قبل بعض الاطراف وتطبيقه المشوه من اطراف اخرى، وقال: بعد ثمانية اشهر من مفاوضات تشكيل الحكومة، ماذا يتبقى من اتفاق الطائف كي يصرّ عليه السياسيون: انهم يريدونه من غير ان يطبّقونه؟

الأخبار/ يحيى دبوق

تناول مسيرة حزب الله في مواجهة الاحتلال، واستخدام إسرائيل كل قدراتها وقدرات غيرها أيضاً، للحد من قدرة حزب الله على مواجهتها وإفشال أطماعها وصولا على عمليات الاغتيال التي نفذتها بحق كوادر الحزب، وقال إن الحزب تجاوز آلامه، وقفز سريعاً إلى تأسيسات ومبانٍ أخرى بعد الخسارة المادية إثر الاغتيالات، وهذا يُعدّ في حدّ ذاته أهم من الردود المباشرة التي حصلت، مهما كانت مؤلمة للعدو ومهما كانت خسائره جسيمة جراءها. نعم، بإمكان هذه الردود لجم إسرائيل ودفعها إلى الانكفاء وردعها عن مواصلة هذه السياسات.

البناء/ ناصر قنديل

قال ان المقاومة تواجه امتحاناً وطنياً صعباً، حيث التشابه في الشكل والمضمون بين معركة المقاومة التي لم تبلغ أهدافها بعد في تحرير مزارع شبعا، وردع الاحتلال عن العدوان، وبالمقابل معركة تريد أن تبلغ أهدافها بتحرير مزارع الفساد داخل الدولة وإعادة الانتظام لإنفاق المال العام، ورد الاعتبار لدولة الرعاية التي لا يشعر مواطنوها أنهم زبائن تحت رحمة تجار وحوش يحميهم الفساد.

الديار/ هيام عيد

قالت أنه وبالإستناد إلى الوقائع السياسية في الساعات الـ48 الماضية، فإن المشهد اللبناني يبدو مستقرّاً من ناحية تقاطع المواقف التي كشف عنها أكثر من مسؤول التقى الموفدين الغربيين والإقليميين في الأسبوع الماضي، إذ أنهم أكدوا في كل لقاءاتهم على تحييد لبنان عن تردّدات الأحداث المفصلية التي ستحصل في الأشهر المقبلة. وكشفت أن الرئيس سعد الحريري، وبعد نيل حكومته الثقة، سيقوم بجولة إلى عدد من الدول الخليجية والأوروبية لمتابعة نتائج مؤتمر "سيدر الأول"، وجلب المزيد من الإستثمارات والدعم للبنان، ولكن في المقابل، نقل بعض النواب عن سفراء غربيين وعرب، أن المجتمع الدولي لم يعد بإمكانه تقديم أي دعم للبنان من دون شروط ومتابعة ومواكبة دقيقتين.

الديار/ دوللي بشعلاني

نقلت عن أوساط ديبلوماسية مطّلعة، أنّ الحكومة الجديدة وبعد نيلها الثقة، ستقوم بتفعيل المبادرة الروسية انطلاقاً من اللجنة المشتركة، لاسيما وأنّ روسيا تقوم بأداء دور لافت في سوريا حالياً فيما يتعلّق بتأمين العودة الآمنة لعدد كبير من النازحين السوريين من لبنان والدول المجاورة الى بلادهم، وإعادة إعمار كلّ ما يجعلهم يستعيدون حياتهم الطبيعية فيها. لكن وعلى رغم التوافق الداخلي على التعاون مع الدولة الروسية، فإنّ هذا لا يعني بأنّ لبنان سيتخلّى عن دعم المجتمع الدولي له في هذا السياق، فضلاً عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان.

اللواء/ أنطوان الأسمر

تناول مداولات مؤتمر وارسو، أو ما دُعي بـ«مؤتمر السلام والأمن في الشرق الاوسط»، وقال: ان الخلاصات التي خرج بها، هي فوضى في الإطار السياسي العام للمؤتمر، وتخبطاً في تحديد المرامي منه، أدتا حكماً الى الفوضى التي ظهّرتها النتيجة العامة للمؤتمر، رغم انه شهد إلتقاء عربيا – إسرائيليا هو الأول من نوعه منذ نحو 30 عاما. وأثبت هذا الواقع صوابية الموقف اللبناني الرسمي لجهة إشهار النأي بالنفس، وهو ما ادى، في الأصل، بواشنطن الى عدم توجيه دعوة رسمية الى لبنان تفهّما منها لدقة الوضع اللبناني وحساسيته تجاه المُراد من المؤتمر.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

أشار الى أن الحكومة ستكون أمام اختيار أو تحدى لجهة نجاحها أو فشلها في تحقيق الإنجازات، وأن بعض القوى والكتل السياسية تمهللها فترة 3 أشهر. ولفت الى أن الدول العربية أدركت الآن أن مساعدات كثيرة للبنان حصل عليها سابقاً وقد تبخرت، وهي غير مستعدة لتمويل أي مشروع يعود بمنفعة على اللبنانيين. كما أن صرف الأموال من مؤتمر سيدر سيكون تحت إشراف الدول المانحة.

الشرق / يحيى الكعكي

تحدث عن الصراع العربي مع "الأصولية اليهودية" وقال: هو صراع ضد التمييز العنصري، وإرهاب الدولة المنظم لا صراع حدود، لأن هذه الأصولية، هي حركة استعمارية استيطانية دينية تلمودية متطرفة ومنفصلة كلياً عن اليهود، وعن التاريخ اليهودي العبري. ومن هنا نقرأ خطورة تهويد الأقصى الآن.. في ظل اليمين الصهيوني المتحد والمتوحد واليسار المتفكك.