روسيا اليوم

مدير المخابرات البريطانية: "القاعدة" عاودت الظهور بعد تراجع "داعش"

قال مدير المخابرات البريطانية أليكس يانغر، في تصريحات للصحفيين في مدينة ميونخ الألمانية، إنّ تنظيم "القاعدة" عاود الظهور بمستوى معين. وأكّد أليكس يانغر، أنّ "القاعدة" التي كانت دائماً في حالة خصومة مع "داعش"، عاودت الظهور بدرجة ما نتيجة تراجع التنظيم. وأضاف مدير المخابرات البريطانية: "نحن قلقون جداً من هذا. لأنّ كل التجارب تشير إلى أنّه بمجرد دخول شخص ما في هذا النوع من الصلات فإنه يكتسب على الأرجح المهارات، ويكون قد شكّل العلاقات التي ربما تجعل منه شخصاً في غاية الخطورة". ورأى يانغر، أن العلاقات الأمنية بين بريطانيا وحلفائها في أوروبا، تخيّم عليها مشاكل مشتركة، مثل التعامل مع المقاتلين المسلحين والعائدين إلى أوروبا بعد انهيار تنظيم "داعش".

روسيا اليوم

الدفاع الروسية: سنقيم في سوريا مراكز إيواء مؤقت لنازحي مخيم الركبان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستنشئ، بالتعاون مع السلطات السورية، مراكز إيواء مؤقت للنازحين من مخيم الركبان الواقع على الحدود بين سوريا والأردن. وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء إيغور كوناشينكوف، في بيان صدر عنه: "بمساعدة من الاتحاد الروسي، وصلت قافلة مساعدات ثانية إلى مخيم الركبان"، موضحاً أن الشحنات تضمنت 1080 طناً من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الأساسية. وذكر كوناشينكوف أن الشرطة العسكرية الروسية رافقت القافلة في طريقها من دمشق إلى منطقة التنف جنوب سوريا.