وكالة الأناضول

ترامب: لدينا إعلان مهم بشأن سوريا خلال 24 ساعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّه سيكون هناك إعلان هام خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، حول الأوضاع في سوريا. وأعلن في خطاب ألقاه بحديقة البيت الأبيض أنه سيوقّع إعلان حالة الطوارئ الوطنية، لوقف تدفّق المخدرات وعصابات الإتجار بالبشر والمجرمين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود مع المكسيك.

وكالة أنباء رويترز

جنرال أمريكي: واشنطن قد تسحب أكثر من ألف فرد من قواتها في أفغانستان

قال جنرال أمريكي لرويترز، إنّ من المتوقع أن يقلّص الجيش الأمريكي عدد قواته في أفغانستان في إطار حملة لرفع مستوى الكفاءة يشرف عليها القائد العسكري الجديد، وذلك حتى قبل أي تقليص للقوات في إطار اتفاق سلام مشيراً إلى أن الخفض قد يتجاوز ألف فرد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونجرس في وقت سابق من الشهر الجاري بأنه ينوي سحب جزء من القوات الأمريكية من أفغانستان في ظل ما تحقق من تقدم في مفاوضات السلام مع حركة طالبان قائلاً "الأمم العظيمة لا تخوض حروبا بلا نهاية".

وكالة فرنس برس

وزير الخزانة الأميركي يصف المحادثات التجارية في الصين بـ"المثمرة"

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إن الولايات المتحدة أجرت مفاوضات "مثمرة" مع الصين بشأن نزاعهما التجاري عقب انتهاء محادثات في بكين. واختتم مسؤولون كبار من العملاقين الاقتصاديين، يومين من المحادثات أملوا من خلالها على الأقل خلق نوايا حسنة كافية لتفادي تصعيد في حرب الرسوم التجارية بينهما. وتتجه الانظار حالياً إلى اجتماع مقرر بين الوفد الأميركي والرئيس شي جينبينغ، فيما تترقب الأسواق المالية مؤشرات على اتفاق العملاقين الاقتصاديين على مواصلة هدنة بينهما في حرب الرسوم الجمركية المتبادلة.

وكالة أنباء شينخوا

ولي العهد السعودي يزور الصين

يعتزم ولي العهد ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، زيارة الصين يومي 21 و22 شباط بناءً على دعوة من نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنغ، حسبما أعلن المتحدث باسم الخارجة الصينية قنغ شوانغ. ولفت قنغ إلى أن هان، الذي يشغل أيضاً منصب عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سيشارك ولي العهد السعودي الزائر في رئاسة الاجتماع الثالث للجنة الصينية-السعودية المشتركة رفيعة المستوى.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزير الدفاع التركي: قواتنا فقط يجب أن تكون في المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن القوات التركية فقط يجب أن تكون في المنطقة الآمنة المزمع إقامتها شمال شرقي سوريا. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن أكار قوله بأنه "يجب أن لا يتحول الفراغ الذي سيحدث عقب الانسحاب الأمريكي من سوريا إلى منطقة آمنة للإرهابيين"، ورأى أن "إخراج تنظيم (ي ب ك) من منطقة شمالي سوريا يشكل القضية الأكثر أهمية بالنسبة لأمن حدود تركيا وشعبها".