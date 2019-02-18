Published by lebarmy14 on اثنين, 02/18/2019 - 10:19
- Gun battle with militants kills 4 Indian soldiers, civilian in Kashmir, police says
- بحسب الشرطة، معركة مع مسلحين تؤدي إلى مقتل 4 جنود هنود ومدني في كشمير
- U.S. Senator Marco Rubio warns Venezuelan soldiers to let aid enter
- السناتور الأمريكي ماركو روبيو يأمر الجنود الفنزويليين السماح بدخول المساعدات
- UN: Yemeni government and Houthis agree on first phase of mutual redeployment of forces
- الأمم المتحدة: الحكومة اليمنية والحوثيون يتفقون على المرحلة الأولى من إعادة الانتشار المتبادل للقوات
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Date:
الاثنين, فبراير 18, 2019