Published by lebarmy13 on اثنين, 02/18/2019 - 10:25
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  • Gun battle with militants kills 4 Indian soldiers, civilian in Kashmir, police says
  • بحسب الشرطة، معركة مع مسلحين تؤدي إلى مقتل 4 جنود هنود ومدني في كشمير
  • U.S. Senator Marco Rubio warns Venezuelan soldiers to let aid enter
  •  السناتور الأمريكي ماركو روبيو يأمر الجنود الفنزويليين السماح بدخول المساعدات
  • UN: Yemeni government and Houthis agree on first phase of mutual redeployment of forces
  • الأمم المتحدة: الحكومة اليمنية والحوثيون يتفقون على المرحلة الأولى من إعادة الانتشار المتبادل للقوات
Press: 
Haaretz
Date: 
الاثنين, فبراير 18, 2019