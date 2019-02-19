لبنان الحر

أعلن عضو المكتب السياسي الكتائبي السابق جورج قسيس في بيان باسم "تجمع المعارضة الكتائبية"، أن "ما رشح من مداخلات بعض الكتائبيين المشاركين في المؤتمر الكتائبي العام يدمي القلب.

صوت لبنان

أكد نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب ​جورج عدوان​ أن "هناك ملفات سوف تذهب للقضاء لأن هدر المال العام يرتب مسؤوليات على الوزير نفسه الذي ارتكب هذه الانتهاكات"، مشيراً إلى أن "الخروج من المأزق المالي يستوجب إصلاحات، وهذه المواضيع يجب أن تذهب إلى ​القضاء​ وله الكلمة الفصل".

radio orient

أكد الوزير السابق ​مروان شربل​ أنه "لا يمكن إقامة زواج مدني كامل، نحن نقول إنه اختياري وبالتدرج وهذا الأمر يحميه ​الدستور​"، مشيراً إلى أن "وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ طرحت الموضوع خلال مقابلة ولن تعيد فتحه".

اذاعة النور

لفت وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ إلى أنه "سمع من ​الدولة السورية​ كل تسهيل في ملف عودة ​النازحين السوريين​ إلى بلادهم ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ كان في جو هذه الزيارة".

صوت المدى

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ابراهيم كنعان​ أن "الوزراء قاموا بتوظيف عدد من الناس خلافاً للمادة 21 من القانون"، مشيراً إلى "أننا سندعو ​لجنة المال​ للاستماع إلى الوزارات التي قامت بالتوظيف وترفع تقريرها إلى ​مجلس الوزراء​".