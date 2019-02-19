الجزيرة - السعودية

ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يشهدان التوقيع على سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بـ(20) مليار دولار

بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ودولة رئيس وزراء باكستان السيد عمران خان، جرى التوقيع على سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين، وهي برنامج تعاون فني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة الباكستانية للمواصفات وضبط الجودة، واتفاقية تمويل توفير كميات من الزيت الخام ومنتجات بترولية إلى باكستان بين الصندوق السعودي للتنمية والحكومة الباكستانية، ومذكرة تفاهم إطارية بين الصندوق السعودي للتنمية والحكومة الباكستانية، لتمويل مشاريع توليد للطاقة الكهربائية في باكستان، ومذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة باكستان، لدراسة فرص الاستثمار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات في باكستان، ومذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة باكستان في مجال قطاع الثروة المعدنية في باكستان، ومذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال تطوير مشروعات للطاقة المتجددة في باكستان، واتفاقية تعاون في مجال الرياضة.

الوطن - عمان

تستضيفه السلطنة لأول مرة في الشرق الأوسط .. (بحوث الغاز 2020) يناقش الخيارات الاستراتيجية

تستضيف سلطنة عمان لأول مرة في الشرق الأوسط، أعمال المؤتمر الدولي لبحوث الغاز لعام 2020 في نسخته السادسة عشرة، بعد منافسة دول عديدة من مختلف أنحاء العالم، والذي يعكس الثقة الدولية في قدرة السلطنة على استضافة من هذه الفعاليات والمؤتمرات العالمية. ويضم المؤتمر الذي سيعقد العام المقبل مجموعة من الاجتماعات وحلقات العمل، التي تتيح الفرصة للمعنيين من القطاعين الحكومي والخاص والمختصين في قطاع الغاز، لتبادل المعارف وزيادة الوعي ومناقشة الخيارات الاستراتيجية وتعزيز جهود البحث والتطوير والابتكار، التي يقدمها مورد الغاز الطبيعي في سياق استدامة توفر الطاقة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتطرق إلى التحديات البيئية في هذا المجال.

القدس - فلسطين

جامعة بيت لحم تعيد فتح أبوابها الأربعاء

أعلنت جامعة بيت لحم أنها ستعيد يوم الأربعاء المقبل، فتح أبوابها بعد إغلاق استمر نحو أسبوعين، وذلك إدراكاً من إدارة الجامعة للمخاطر، التي تهدد الفصل الدراسي الحالي وتجاوباً منها مع بيان وزارة التعليم العالي. ودعت إدارة الجامعة جميع الطلبة إلى التوجه يوم الأربعاء، إلى جامعتهم والالتزام بالعملية التعليمية، مشيرة إلى أنها لن تكون مسؤولة عن أي إجراء قد تتخذه وزارة التعليم العالي، حسبما ورد في بيانها الصادر بتاريخ 18 شباط 2019، "في حال تم التشويش على الدراسة وأعمال الجامعة" كما جاء في البيان.

الوطن السورية - سوريا

الرئيس الأسد أعلن أمام المجالس المحلية أن السوريين ينتصرون مع بعضهم.. والسيادة الوطنية شيء مقدس.. وكل شبر سوف يحرر … خطاب الحزم ووضع النقاط على الحروف

وجه الرئيس بشار الأسد رسائله «الحازمة» إلى كل من يهمه الأمر في الداخل والخارج، وقدم رؤيته تجاه نقاط شكلت بمجملها ورقة عمل لمرحلة تعددت فيها أوجه الحرب المختلفة التي تشن على البلاد. الرئيس الأسد الذي تحدث أمس أمام المجالس المحلية في جميع المحافظات السورية، أكد للجميع بأن السوريين ينتصرون مع بعضهم، ولا ينتصرون على بعضهم، وبأن الحوار ضرورة، ولكن من الضروري أيضاً التمييز بين الطروحات التي تخلق حواراً، وتلك التي تخلق انقساماً، داعياً من غادر الوطن للعودة والمساهمة في بنائه لأن التحديات كبيرة.