النهار/ هدى شديد

رأت أن "حزب الله" الذي انخرط للمرة الأولى بهذا القدر في التسوية الحكومية وبعدما تمسك بالرئيس الحريري رئيساً لها طوال فترة أزمة التأليف، منح للمرة الأول الثقة بالحكومة وهو في صدر الدفع لإطلاق ورشة تشريعية في المجلس وإصدار حزمة قوانين تحد من الهدر والفساد.

ونقلت عن مصادر التيار الرئاسي قوله إن لا ثنائيات ولا رباعيات بل فريق واحد في حكومة إلى العمل التي عليها تقع عملية الإنقاذ.

الأخبار/ ابراهيم الأمين

تناول التفاهمات داخل الحكومة وقال: إن التفاهمات التي سبقت إقرار الحكومة، وحتى نيل الثقة، لم تشتمل مطلقاً على أي ملفات سياسية. ولدى مناقشة البيان الوزاري، لم يجر نقاش جدّي في مسائل كسلاح المقاومة أو المحكمة الدولية أو العلاقات مع سوريا، إذ كان الجميع مدركاً أن هذه ليست على جدول أعمال الحكومة، ولا هي من اختصاص من يجلسون إلى طاولة مجلس الوزراء. التحدي الاقتصادي غير مسبوق. فالجميع يرى، بأمّ العين، ملامح الانهيار المالي بعد انهيار الاقتصاد والدولة. وجدول الأعمال المطروح سيكون قاسياً على الجميع، خصوصاً أن اللاعبين الأبرز في الحكومة (تيار المستقبل والتيار الوطني الحر وحزب الله) يجهرون بأنهم سينخرطون في اللعبة، فيما تجلس القوى الممسكة بالاقتصاد على الطرف المقابل من الطاولة، وأبرزها قطاع المصارف والهيئات الاقتصادية وكبار التجار.

الأخبار/ نقولا ناصيف

تحدث عن حرص حزب الله على الاستقرار وعدم الانتقال بالاشتباك إلى الشارع، وبين الطوائف، وقال: كأي من الأحزاب اللبنانية الأخرى، يريد حزب الله الظهور بمظهر أنه في قلب "اللبننة"، كما لو أن ليس له هذا الحجم الإقليمي الكبير، والدور المؤثر في أكثر من دولة بدءاً من سوريا انتهاء باليمن. ففي الآونة الأخيرة أضحى معظم خطابه يدور في الملفات المحلية وأخصّها الأزمات الاقتصادية والمعيشية.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

تساءل إلى أي حد ستبلغه مكافحة الفساد التي ينادي بها الجميع على المستويين الرسمي والسياسي؟

ونقل عن مصادره قولها إنه تم تقديم رؤية لإصلاح النظام العام تقوم على 3 مسارات: مسار التوقيف عبر ديوان المحاسبة، المسار القضائي إذا استدعى الأمر الاستعانة بالقضاء، المسار الرقابي المتمثل بمجلس النواب، مضيفاً أنه خارج هذه المسارات الثلاثة لا يمكن أي اصلاح مالي أن يستقيم.

الديار/ جهاد نافع

قال إن النازحين السوريين في شمال لبنان يستعدون للعودة إلى ديارهم، وقد استمعوا إلى خطاب الرئيس بشار الأسد بكثير من الاهتمام والمتابعة، ولاحظ أن التجمعات السورية سواء في مخيمات أو في أماكن إقامتهم يتابعون الخطاب بعناية لافتة لا سيما حين تطرق إلى مسألة النزوح السوري في الدول المجاورة ومنها لبنان، مشيراً إلى أن عودة النازحين هو أمر وطني ومطلوب، نافياً كل ما أشيع عن أخطار تنتظر النازحين عند عودتهم. واعتبر أن زيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب إلى سوريا شكلت ارتياحاً في الأوساط السياسية اللبنانية كما في أوساط النازحين السوريين.

الديار/ هيام عيد

نقلت عن مصادر ديبلوماسية في بيروت وجود توجّه لدى كل من موسكو وبيروت في آن، لإعادة الزخم إلى المبادرة الروسية من أجل إعادة ملايين السوريين من لبنان، كما من دول الجوار السوري، وذلك في إطار حراك ديبلوماسي يهدف إلى إتمام هذه الخطوة. وفي هذا السياق، تتحدّث مصادر نيابية مطّلعة على مراحل هذه المبادرة منذ الإعلان عنها في العام الماضي، عن أن هذا العنوان يشكّل أولوية في جدول أعمال الحكومة الجديدة، بعدما كان قد تحوّل إلى ملف ضاغط في الفترة الأخيرة.

اللواء/ معروف الداعوق

قال إنه من الصعب تحديد المنحى السياسي ورسم الخط البياني للحكومة من خلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، باعتبار هذه الجلسة قد تكون عادية وللتعارف واستكشاف المواقف بين الأطراف الممثلة فيها، إلا أن ممارسات وتصرفات الوزراء، القدامى منهم والجدد على حدٍ سواء، تؤشر جزئياً أو كلياً عمّا ستكون عليه جلسات مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة. وأشار إلى خشية البعض من أن تؤثر التباينات والخلافات السياسية التي عصفت بين الأطراف السياسيين طوال مرحلة تشكيل الحكومة الحالية في مسيرة العمل الحكومي أيضاً، بسبب تباين واختلاف نظرة بعض الأطراف في مقاربة ووضع الحلول للعديد من الملفات الخلافية المهمة ولا سيما منها ملف الكهرباء الضاغط.

الشرق / تيريز القسيس

تناولت انعقاد القمة الأوروبية المتوسطية في شرم الشيخ. وقالت إن التحضيرات لهذه القمة بدأت على قدم وساق، وجدول أعمالها سيتضمن شقاً سياسياً واقتصادياً، خصوصاً وأن الدول المشاركة فيها وضعت أجندتها، ومسودة المشاريع التي يمكن أن تقر في ختام القمة. إذ إن هذه القمة قد تبحث في مسائل الإعمار والهجرة واللاجئين إضافة إلى التعاون الثنائي. كما أنها تعقد استناداً لما دعت إليه القمة العربية التي عقدت في الأردن في آذار 2017.

وحول التمثيل اللبناني بهذه القمة، قالت: بعد أن تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعوة رسمية للمشاركة في أعمال القمة، فقد تقرر أن يمثل لبنان في القمة رئيس الحكومة سعد الحريري الذي سيغادر إلى شرم الشيخ السبت المقبل.