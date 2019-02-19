The Washington Post

استقالة سبعة نواب من حزب العمال البريطاني بسبب تعامله مع بريكست ومعاداة السامية

استقال 7 نواب من حزب العمال البريطاني المعارض، بسبب نهج زعيمه جيريمي كوربين في ما يتعلق بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وخلاف بشأن معاداة السامية، وقالوا إن الحزب "اختطفته الألاعيب السياسية لليسار المتطرف".

ويؤكد رحيل هذه المجموعة الصغيرة من النواب، الغضب المتزايد من إحجام كوربين عن تغيير استراتيجيته الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد، وبدء حملة للمطالبة بإجراء استفتاء ثانٍ على عضوية البلاد في التكتل.

وسيواصل النواب السبعة حضور جلسات البرلمان تحت اسم "المجموعة المستقلة".

وحتى الآن يتمسك كوربين بسياسة الحزب بشأن إبقاء خيار إجراء استفتاء ثانٍ مطروحاً "على الطاولة"، إذا أخفقت حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في تأمين اتفاق مع بروكسل يمكن أن يوافق عليه البرلمان.

وينفي كوربين السماح لمعاداة السامية بأن تنمو داخل حزب العمال، وتعهد بالقضاء عليها.

Haaretz.com

انتحاري يقتل ضابطي شرطة قرب سوق سياحية في القاهرة

أعلنت الداخلية المصرية مقتل شرطيَين وإصابة ضابطين آخرين بتفجير انتحاري نفسه أثناء مطاردته قرب الجامع الأزهر وسط القاهرة.

وفي التفاصيل، فجر انتحاري نفسه أثناء ملاحقة قوات الأمن له داخل منطقة الغورية وجامع الأزهر وسط القاهرة، ولقي الانتحاري مصرعه في التفجير، علماً أن طالباً إيطالياً أصيب في التفجير.

كما صرحت أيضاً أن الإرهابي الذي لاحقته قوات الأمن متورط في زرع عبوة ناسفة أثناء مرور قوة أمنية قرب مسجد الاستقامة يوم الجمعة الماضي.

وفرضت أجهزة الأمن طوقاً أمنياً في محيط التفجير فيما يقوم خبراء المتفجرات بتمشيط المكان.

روسيا اليوم

مادورو يدعو إلى إنشاء شبكات تواصل فنزويلية مستقلة

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو علماء بلاده إلى إنشاء تكنولوجيا خاصة في مجال الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يحفظ للبلاد استقلالها المعلوماتي.

وقال مادورو: "نحن بحاجة لتكنولوجياتنا الخاصة للاتصالات. نحن والعالم رهائن تكنولوجيا الاتصال التي تم إنشاؤها واستخدامها في المصالح الإمبريالية... نستخدم وسنستخدم الإنستغرام وفيسبوك وتويتر وبيرسكوب وواتس أب، لكننا بحاجة للمضي قدماً في الاستقلال المعلوماتي."

وأضاف: "نراوح مكاننا في مجال التكنولوجيا، ونحكم على زعزعة الاستقرار السياسي والنفسي في البلاد عبر أصحاب ومالكي هذه التقنيات".

واشتكى مادورو من الرقابة التي تخضع لها شبكات التواصل الاجتماعي، وقال: "الشخص الوحيد الذي يحظر عليه الترويج لخطاباته ومقترحاته في بلده وفي العالم هو نيكولاس مادورو. هو يخضع للرقابة على إنستغرام وتويتر وفيسبوك... لا أستطيع أن أدافع عن نفسي على الشبكات الاجتماعية".

وعلى صعيد الأمن الغذائي، طالب مادورو بوقف استيراد البذور وحثّ على إنتاجها في فنزويلا، وإحياء صناعة البتروكيماويات والمصافي وغيرها من الصناعات في فنزويلا.