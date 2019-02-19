الوكالة الوطنية للإعلام

أبو فاعور من بعبدا: هناك ما يشبه الاستباحة للصناعة اللبنانية واقترحت على رئيس الجمهورية مجموعة إجراءات لحمايتها من الإغراق

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعمه للقطاعات الإنتاجية في البلاد وفي مقدمها قطاع الصناعة، إضافة إلى إعطاء الأفضلية للمنتجات المحلية في كل المناقصات التي تجري في لبنان. موقف الرئيس عون نقله وزير الصناعة وائل أبو فاعور الذي استقبله رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، وأجرى معه جولة أفق تناولت شؤون الساعة وبرنامج عمل وزارة الصناعة للمرحلة المقبلة بعد نيل الحكومة الثقة.

وكالة الأناضول

يلدريم يعلن تنحيه عن رئاسة البرلمان لخوض الانتخابات المحلية

أعلن رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم، تنحيه عن رئاسة البرلمان عقب ترشيحه من قبل حزب العدالة والتنمية، لرئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية المقبلة. جاء ذلك في كلمة، مساء الإثنين، خلال لقائه نواب الدورة الحالية، ورؤساء سابقين للبرلمان، في قاعة المراسم بمجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان). وأردف أنه بعد مأدبة العشاء، سيقدم عريضة مغادرة منصبه إلى البرلمان. وأشار إلى أن البرلمان سيختار رئيساً جديداً، خلفاً له، صباح الثلاثاء. وفي تصريحات سابقة قال يلدريم إنه سيغادر منصبه فور ترشيحه رسمياً لرئاسة بلدية إسطنبول. وأوضح أن ذلك يأتي لدرء محاولات إضعاف "العدالة والتنمية" الحاكم، من خلال إثارة الجدل حول خوضه الانتخابات المحلية، المقررة نهاية آذار المقبل، رغم توليه رئاسة البرلمان. وتولى يلدريم سابقاً منصب رئيس الوزراء في آخر حكومة برلمانية، ثم تولى رئاسة البرلمان بعد الانتقال للنظام الرئاسي العام المنصرم.

وكالة أنباء رويترز

تركيا: تضامن الناتو اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى

قالت وزارة الخارجية التركية، الإثنين، إن "مفهوم التضامن والأمن المشترك الذي يمثله حلف شمال الأطلسي (ناتو) يحمل في الوقت الراهن أهمية أكبر من أي وقت مضى". جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة بمناسبة حلول الذكرى الـ67 لانضمام تركيا إلى حلف "الناتو". وأكد البيان أن تركيا "حمت بنجاح طول الأعوام الـ67 الماضية حدود حلف الناتو في إطار المسؤوليات والإلتزامات التي تفرضها مقتضيات العضوية". ولفت إلى أن تركيا "دافعت أيضاً عن قيم ومبادئ الحلف خلال هذه الأعوام"، مشدداً على أنها بلد لديه موقف استراتيجي وأصيل في الحلف.

وكالة فرنس برس

الإمارات تشتري منصات إطلاق صورايخ من "ريثيون" الأميركية بـ1,6 مليار دولار

أعلنت أبوظبي الاثنين توقيع صفقة مع شركة "ريثيون" الأميركية، لشراء منصات إطلاق صواريخ خاصة بمنظومة باتريوت، بتكلفة بلغت 5,871 مليارات درهم (نحو 1,6 مليار دولار). وقال العميد ركن محمد خميس الحساني أن الصفقة التي وقّعت في اليوم الثاني من معرض "آيدكس" الدفاعي والأمني في أبوظبي، جزء من مجموعة صفقات تسليحية أخرى مع شركات أجنبية بلغ مجموعها نحو 3,2 مليارات دولار في يومين. وبين هذه الصفقات عقد بقيمة 1,3 مليار درهم (نحو 353 مليون دولار) مع "ريثيون" لشراء صواريخ مستحدثة على منظومة باتريوت، جرى توقيعها الأحد، في اليوم الأول من المعرض الذي ينظّم كل عامين. والإمارات حليف رئيسي للولايات المتحدة في الخليج، وتقيم علاقات وطيدة مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا: الولايات المتحدة تسعى إلى إنشاء خطوط تقسيم جديدة في الشرق الأوسط

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الإثنين، أن مؤتمر وارسو كان بمثابة مثال آخر على المسار الأميركي حول إنشاء "خطوط تقسيم" جديدة في الشرق الأوسط، وكان القرار بشأن مجموعات العمل محاولة لإطلاق "مسار مواز" لاتخاذ قرارات أحادية الجانب بشأن مشكلات المنطقة. وأضافت "تم عقد المؤتمر ليس من أجل مناقشة جادة لمشاكل منطقة الشرق الأوسط. وكانت نتائجه الرئيسية هي إنشاء عدة مجموعات عمل مواضيعية لمناقشة عدد من التحديات والتهديدات العالمية، مثل الإرهاب، والمسائل الإنسانية واللاجئين. ما هو هذا، إن لم يكن محاولة لإطلاق "مسار مواز"، لاتخاذ قرارات أحادية الجانب". وتابعت "ويبدو أن الولايات المتحدة تسعى بهذه الطريقة إلى إطلاق وقيادة عملية طويلة الأمد قادرة على التأثير في سياسة الشرق الأوسط للدول الأعضاء في مؤتمر وارسو، وتوجيهها إلى مسار يصب في مصلحتها".