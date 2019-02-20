الشرق الأوسط

15 / 2 / 2019

"دويتشه بنك" يضع خطة لزيادة الأرباح

تعمل إدارة مصرف "دويتشه بنك" على تطبيق سياسات تساعده على تحقيق وتيرة أعلى من النمو والأرباح والعائدات. وحسب تحليلات الخبراء المصرفيين في مدينة فرانكفورت، يريد المصرف الألماني تطبيق موجة تسريح جديدة، لجعل العدد الكلي لموظفي المصرف في العالم يصل إلى تسعين ألفاً، وتميل إدارته إلى الإقرار بالإجماع بعائد على حقوق المساهمين من حملة أسهم يتجاوز 13 في المائة. وتتابع: "سيبتعد مصرف (دويتشه بنك) عن أسواق الأسهم الأميركية هذا العام. في مقابل ذلك، سيعمل خبراؤه على تقوية قطاعات تشهد إقبالاً جيداً عليها من قبل العملاء، مثل أسواق المردود الثابت والخدمات المصرفية الاستثمارية. ورغم عملية الدمج البطيئة مع مصرف البريد الألماني (بوست بنك)، إلا أن قوة المصرف المحلية تكمن في إجمالي عدد عملائه، الذي يرسو على عشرين مليوناً. وعلى صعيد القروض المعطاة إلى عملائه، فهي تضاعفت من 201 مليار يورو عام 2017 إلى 405 مليارات يورو في العالم الماضي. وفي الوقت ذاته تراجع حجم القروض المتعثرة".

15 / 2 / 2019

"المركزي" الأوروبي يحذر رومانيا من تداعيات ضريبة البنوك الجديدة

قال البنك المركزي الأوروبي إنه كان على الحكومة الرومانية، أن تقوم باستشارته قبل إقرار ضريبة مطروحة على أصول البنوك، نظراً لاحتمال تأثيرها على الاستقرار المالي في البلاد، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن رسالة للمركزي الأوروبي موجهة إلى وزير المالية في البلاد. وتبنت الحكومة، المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين، فرض ضريبة على البنوك وإجراءات أخرى من خلال قرار طارئ في كانون الأول، من دون إجراء حوار مجتمعي أو قياس للأثر. وتهدف هذه الخطوة لكبح تكاليف الإقراض، بينما يقول المنتقدون للضريبة إنها لن تبقي أسعار الفائدة منخفضة، ولكن ستؤثر سلباً على استقرار وأرباح البنوك وتقلص من قيمة الأصول الرومانية وتفرض الضريبة على الأصول المالية للبنوك. وحذر البنك المركزي الروماني من أن فرضها يعد بمثابة انتقاص من استقلاله.

18 / 2 / 2019

وزير الاقتصاد الروسي: الروبل لن ينهار بفضل ارتفاع أسعار النفط

عبّر وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين، عن قناعته بأن وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي ستتسارع في النصف الثاني من العام الجاري، وقال إن هذا سيساعد روسيا على تقليص الفجوة مع ألمانيا في مؤشر القدرة الشرائية. وأشار إلى تنظيم بنية مؤسسات الاقتصاد الكلي يحول دون التعرض لأزمات جدية عميقة، كما استبعد انهيار الروبل بحال حافظت أسعار النفط على مستويات فوق مؤشر 40 دولاراً للبرميل. وحمل الولايات المتحدة مسؤولية تعطل عمل منظمة التجارة العالمية، التي لم يستبعد زوالها من الناحية النظرية، محذراً في الوقت ذاته من خطورة تدميرها بسرعة. وشدد على أهمية حفاظ روسيا على عضويتها، ووصف المنظمة بأنها "مصلحة مطلقة لروسيا". وعبر أوريشكين عن قناعته بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، سيسمح لروسيا بتقليص الفجوة مع ألمانيا في مؤشر القدرة الشرائية.

18 / 2 / 2019

أنقرة تسعى إلى جذب "المستثمرين الملائكة" لمواجهة أزمتها الاقتصادية

يعقد في مدينة إسطنبول حالياً "المنتدى العالمي للمستثمرين الملائكة"، بمشاركة أكثر من ألف مستثمر، بينهم رؤساء شركات من 80 دولة، في مسعى لإيجاد مصادر جديدة في ظلَ الأزمة التي يعانيها اقتصاد تركيا حالياً. ويعرف "المستثمرين الملائكة" بأنهم أثرياء يقدمون رؤوس الأموال للشركات الناشئة غالباً، مقابل سندات قابلة للتحويل أو حصص في المشروع. ويعاني الاقتصاد التركي أزمة بسبب انهيار سعر صرف الليرة التركية، التي فقدت 30 في المائة من قيمتها في عام 2018، مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة إلى 24 في المائة وارتفاع التضخم إلى ما فوق 20 في المائة.

الديار

18 / 2 / 2019

"بنك جازبروم" الروسي يجمّد حسابات "بي. دي. في. أس. أيه" الفنزويلية

قال مصدر في بنك جازبروم لرويترز، أن البنك الروسي قرر تجميد حسابات بي. دي. في. أس. أيه، وقف التعاملات مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية، للحد من مخاطر وقوعه تحت طائلة عقوبات أميركية.

وفي حين خفضت شركات أجنبية عديدة انكشافها على بي. دي. في. أس. أيه منذ فرض العقوبات، فإنّ لقرار البنك ذي الصلات الوثيقة بالدولة الروسية أهميّة خاصة، في ضوء أن الكرملين من أقوى داعمي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

إشارة إلى أن واشنطن تشير إلى أن العقوبات، التي فرضتها في 28 يناير كانون الثاني، تهدف إلى منع مادورو من السيطرة على إيرادات فنزويلا النفطية، بعدما أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، ونال تأييداً غريباً واسع النطاق.

ويذكر أن بنك جازبروم ثالث أكبر بنك في روسيا من حيث الأصول، ومن مساهميه شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم.