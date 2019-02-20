الوكالة الوطنية للإعلام

ابراهيم أمر بتوقيف مالكة ومديرة مستشفى الفنار ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة بعد استجوابهما

استجوب المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، مالكة ومديرة مستشفى الفنار للأمراض العقلية والنفسية سمر اللبان، ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة، وأمر بتوقيفهما بتهمة الإهمال وهدر المال العام. ويستكمل القاضي ابراهيم تحقيقاته في الملف عينه، ويستمع إلى إفادات خمسة موظفين في المستشفى. إشارة إلى أن قرار توقيف اللبان يأتي على خلفية التقاعس عن القيام بواجباتها، وأنه كان بالإمكان القيام بخطوات أكثر من إرسال كتب أو إخبارات الى وزارة الصحة، في حين تم توقيف مدير العناية بسبب إهماله للإخبارات التي تقدمت بها اللبان.

وكالة الأناضول

تركيا.. يلدريم يسلم رئاسة البرلمان لنائب بـ"الحركة القومية"

سلّم رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم، الثلاثاء، منصبه إلى النائب عن حزب "الحركة القومية" جلال عدن، تمهيداً لخوضه الانتخابات على رئاسة بلدية إسطنبول في آذار المقبل. وجرى حفل تسليم المنصب في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة. وفي كلمة له خلال الحفل، قال يلدريم، إن استقالته من رئاسة البرلمان، تأتي استعداداً لخوض الانتخابات المحلية كمرشح لحزب "العدالة والتنمية" لرئاسة بلدية إسطنبول.

وكالة أنباء رويترز

ألمانيا وفرنسا تتفقان على خطة سياسة صناعية لأوروبا

اتفقت فرنسا وألمانيا الثلاثاء على خطة مشتركة للسياسة الصناعية في أوروبا، بهدف دعم الشركات المحلية لكي تتنافس مع الشركات الأجنبية، ولتوفير حماية على نحو أفضل لتكنولوجيات رئيسية من الاستحواذات الخارجية. ويأتي التحرك بفعل مخاوف من استحواذ شركات أجنبية، وبصفة خاصة الصينية، على المعرفة الأوروبية وتآكل قاعدة الصناعات التحويلية التي بنت عليها القارة جانباً كبيراً من ثروتها. وتدعو المقترحات، التي قدمها وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير ونظيره الفرنسي برونو لو مير بعد محادثات في برلين، إلى تعزيز الاستثمار في التقنيات المبتكرة وإصلاح قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي. وقال لو مير "ستظل أوروبا قارة صناعية عظيمة فقط إذا تمكنا من حشد قوانا وتغيير القواعد الأوروبية، التي باتت بالية حالياً وحماية أنفسنا على نحو أفضل". وفي ورقتهما الاستراتيجية التي تتألف من خمس صفحات، اقترحت فرنسا وألمانيا منح المجلس الأوروبي، المنتدى الممثل لحكومات الاتحاد الأوروبي، الحق في تجاوز بعض القرارات المتعلقة بمكافحة الاحتكار الصادرة من المفوضية الأوروبية في "حالات معروفة جيداً بعينها".

وكالة أنباء رويترز

مستشارة للأسد ترفض فكرة منح الأكراد حكماً ذاتياً

رفضت بثينة شعبان المستشارة الإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد بشدة الثلاثاء، فكرة منح الأكراد السوريين قدراً من الحكم الذاتي، قائلة إن مثل هذه الخطوة ستفتح الباب أمام تقسيم البلاد. وقدمت السلطة التي يقودها الأكراد وتدير مناطق كثيرة في شمال وشرق سوريا، خارطة طريق بشأن التوصل إلى اتفاق مع الأسد، وذلك خلال اجتماعات عقدتها في الآونة الأخير مع حليفته الأساسية روسيا. ويريد الأكراد الاحتفاظ بمنطقتهم التي تحكم نفسها داخل دولة لا مركزية عندما تنسحب القوات الأمريكية التي تساندهم حالياً. ويأملون أيضاً في التوصل إلى اتفاق مع دمشق يثني تركيا المجاورة عن مهاجمتهم. لكن عندما سئلت يوم الثلاثاء عما إذا كانت دمشق مستعدة لعقد اتفاق يمنح الأكراد قدراً من الحكم الذاتي رفضت بثينة شعبان بشدة الاقتراح.

وكالة فرنس برس

الجيش الفنزويلي "في حالة تأهب" لمواجهة أي خرق لحدود البلاد

أعلن الجيش الفنزويلي الثلاثاء أنه "في حالة تأهب" استعداداً لمواجهة أي خرق لحدود البلاد، وكرر تأكيد ولائه "الذي لا يتزعزع" للرئيس نيكولا مادورو، بعد التهديدات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الاميركي دونالد ترامب. وقال وزير الدفاع فلاديمير بادرينو في بيان وإلى جانبه عدد من قيادات الجيش "إن الجيش سيبقي على انتشاره وبحالة تأهب على طول الحدود (...) لمواجهة أي خرق لسيادة الأراضي". وأضاف "نؤكد الطاعة والولاء الذي لا يتزعزع" للرئيس مادورو.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الدفاع الروسية: قدمنا أدلة قاطعة على انتهاكات أميركية مباشرة لـ"معاهدة الصواريخ"

أكدت وزارة الدفاع الروسية امتلاك روسيا أدلة قاطعة على انتهاكات ارتكبتها واشنطن، بحق "معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى"، مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة لروسيا حول انتهاك صاروخ 9 ام729 للمعاهدة المذكورة مبنية على "معلومات استخبارية" مفبركة. وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، الثلاثاء 19 شباط، أن بلاده قدمت أدلة دامغة على انتهاك الولايات المتحدة معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.