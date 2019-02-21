النهار/ راجح الخوري

عرض لتقرير دبلوماسي أوروبي يتحدث عن مروحة واسعة من الاتصالات والمشاورات الدولية والعربية التي سبقت عقد "مؤتمر سيدر" في السادس من نيسان من العام الماضي في باريس، والذي يفترض أن يشكل رافعاً للوضع الاقتصادي المأزوم في لبنان. وكشف التقرير عن أن دعم الرياض غير المحدود ساهم في إنجاح المؤتمر، وأن الرياض ستنخرط في إنجاز مشاريع تنموية وفي البنية التحتية، وفي تنشيط الدورة السياحية في لبنان، بالإضافة لحماسة السعودية لاستئناف دعم الجيش اللبناني والقوى المسلحة.

النهار/ إميل خوري

أبدى تخوفه من أن يكون عامل الوقت لا يعمل لمصلحة تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، بل لمصلحة بقائهم حيث هم واحتمال توطينهم بحكم الأمر الواقع، معتبراً أن خطة إعادة النازحين السوريين تحتاج إلى توافق دولي.

الأخبار/ ليا القزي

قالت إنه في عام 2018، دفعت 10 دول مانحة مبلغ مليار و477 مليوناً و939 ألف دولار في لبنان، "استجابةً لأزمة النزوح السوري". لكنْ لم يدخل الخزينة اللبنانية، في العام نفسه، سوى 21 مليون دولار كتبرعات وهبات "لدعم جهود الاستجابة لتداعيات النزوح السوري إلى لبنان".

الديار/ حسن سلامة

تساءل عن خلفيات اعتراض المعترضين على التواصل مع المسؤولين السوريين طالما أن كل العالم، بما في ذلك الدول الخليجية تتسابق للانفتاح على دمشق، وطالما أن هذا التواصل يمكن أن يؤدي إلى إعادة النازحين، في وقت لا وجود لتوجه أممي ودولي جدي لإعادة النازحين ولا إلى تقديم مساعدات تفي بالغرض لتحمل أعباء هذا النزوح.

اللواء/ أنطوان صعب

كشف عن اجتماعات ولقاءات سيقوم بها رئيس الحكومة سعد الحريري مع الوزراء كافة لمناقشة خطط وزاراتهم وهذا النمط سيكون على مدار النهار، بحيث ستعقد لقاءات ليلية في السراي بين رئيس الحكومة والوزراء وفريق عمله وكل وفق اختصاصه، إضافة إلى أجواء أخرى عن التحضير لجولة عربية ودولية سيقوم بها الحريري، تتعلق بما تمخض عن مؤتمر "سيدر" إلى إمكانية دعم لبنان عبر مشاريع واستثمارات وهذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.