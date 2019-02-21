الوكالة الوطنية للإعلام

عون لنقابة المحررين: نرفض انتظار الحل السياسي لعودة النازحين ونخشى أن يكون ما نشهده على حدودنا من قيام كيان قومي يهودي مبرراً لتقسيم سوريا

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "ضرورة ضبط الإعلام، لا في حريته إنما ضمن سقف الحقيقة"، مشدداً في ما خص مسألة ضمان الشيخوخة، على أنه "سيأخذ طريقه إلى التنفيذ، على أن القضاء المختص هو الذي يبت بمخالفات الضمان الاجتماعي. وشدد الرئيس عون على أن "لا سلطة أعلى من سلطة الجيش والقوى الأمنية التي قامت مؤخراً بعمليات أمنية كبيرة في المنطقة وأرست الأمن والاستقرار"، مجدداً تأكيد "رفض لبنان انتظار الحل السياسي في سوريا من أجل إعادة النازحين، لأنه أمر غامض وقد عانى لبنان في هذا السياق مع الفلسطينيين الذين لا يزالون ينتظرون الحل السياسي منذ سبعة عقود من الزمن ولا أفق له".

وأعرب رئيس الجمهورية عن الخشية من "أن يكون ما نشهده على حدودنا الجنوبية لجهة قيام كيان قومي يهودي، مبرراً لما يمكن أن يحصل في سوريا"، مستغرباً "موقف بعض الدول الكبرى التي لا تعمل على إعادة النازحين ولا تريدنا في المقابل أن نعمل لتحقيق هذه العودة".

وكالة الأناضول

وزير الداخلية التركي يدعو لتحديث سياسات الهجرة في أوروبا

شدد وزير الداخلية التركي سلمان صويلو، الأربعاء، على ضرورة أن تحدّث الدول الأوروبية سياساتها المتعلقة بالهجرة، فيما دعا الاتحاد الأوروبي لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من تعاظم العنصرية. وقال صويلو في كلمة بالمؤتمر الوزاري السادس لعملية بودابست بمدينة اسطنبول، إن سياسات الدول الأوروبية تتأثر بموجات الهجرة، بسبب وجود مشكلتين تعترضان طريقة إدارة الهجرة في القارة. وذكر أن المشكلة الأولى، تتمثل في أن سياسات الهجرة الحالية بأوروبا، تتسم بطابع التقييد والوقائية المتخذ كتدبير تجاه حركات الهجرة التي أعقبت الحرب الباردة. وأضاف أن المشكلة الثانية، تكمن في تعاظم تيارات العنصرية في دول القارة الأوروبية، وأن هذا الخطر يعرقل أحياناً النوايا الحسنة لدى حكومات بعض الدول.. وأكد الوزير التركي أنه "على الاتحاد الأوروبي اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تعاظم العنصرية في البلدان الأعضاء فيه، كما يجب عليه استخدام شعار التنوع في إدارة الهجرة، واتخاذ خطوات أكثر انسجاماً مع قيمه الحضارية".

وكالة فرنس برس

موسكو تدعو المعارض الفنزويلي غوايدو إلى التفاوض مع مادورو

دعت روسيا المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الأربعاء إلى التفاوض مع الرئيس نيكولاس مادورو، مع استمرار اختبار القوة بينهما حول تسليم المساعدات الإنسانية. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "هناك اقتراحات على طاولة المفاوضات في إطار آلية مونتيفيديو التي تقترح حواراً يشمل كل القوى السياسية في فنزويلا. نأمل فعلاً بأن يتجاوب زعيم المعارضة غوايدو معها".

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس الصيني يلتقي رئيس البرلمان الإيراني

التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم (الأربعاء) رئيس البرلمان الإيراني الزائر علي لاريجاني، في قاعة الشعب الكبرى في بكين. وقال شي خلال الاجتماع إنه مهما تغيَّر الوضع الدولي والإقليمي، فإن عزم الصين على تطوير شراكة استراتيجية شاملة مع إيران لن يتغير.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

الرئيس الصيني يؤكد على تطوير العلاقات الاستراتيجية مع إيران

هنأ الرئيس الصيني شي جين بينغ الحكومة والشعب الإيراني بالذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، وقال إن الصين توكد على تطوير العلاقات الاستراتيجية الشاملة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأدلى الرئيس الصيني بهذا التصريح خلال استقباله اليوم الأربعاء رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني الذي يزور حالياً الصين على رأس وفد سياسي وبرلماني رفيع. وأكد الطرفان خلال اللقاء الذي عقد بحضور أعضاء الوفد الإيراني على تطوير العلاقات بين البلدين، وأشار لاريجاني خلال اللقاء إلى العلاقات التاريخية والودية بين إيران والصين معتبراً بكين بأنها من الشركاء الموثوقين لإيران داعياً إلى تعزيز هذه العلاقات.