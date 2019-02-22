الشرق 18/ 2 /2019:

بنزيما يؤكد صعوبة العودة إلى المنتخب الفرنسي

أكد مهاجم نادي ريال الإسباني، الفرنسي كريم بنزيما صعوبة العودة مجدداً إلى المنتخب الفرنسي، الذي غاب عن صفوفه منذ تشرين الأول العام 2015، بسبب اتهامات تورطه بابتزاز زميله السابق ماتيو فالبوينا.

والد نيمار ينفي فكرة عودة إبنه إلى فريق برشلونة

اعتبر والد النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أن التقارير الصحافية التي تلمح إلى إمكانية عودة أغلى لاعب في العالم إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني لا تعدو كونها كذبة.

الشرق 19 /2/ 2019:

رئيس تورو روسو: ألبون قد يصبح مفاجأة فورمولا 1 هذا الموسم

قال فرانز توست رئيس تورو روسو، أن السائق التايلاندي ألكسندر ألبون قد يصبح مفاجأة بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات هذا الموسم، مع انطلاق التجارب التي تسبق البطولة.

اوساكا تنفصل عن مدربها ساشا باجين

أكدت المصنفة أولى عالمياً اليابانية ناومي أوساكا، أن تفضيلها "السعادة" على أدائها في عالم كرة المضرب، كان أبرز أسباب انفصالها عن مدربها ساشا باجين، وذلك في تصريحات الأحد مع استعدادها لخوض منافسات دورة دبي الدولية.

اللواء 22 /2/ 2019

رونالدو 3 أو 5 ألقاب؟

ردّ إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد الإسباني على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، مؤكداً أنه فاز بـ3 ألقاب بدوري أبطال أوروبا فقط، وليس 5 ألقاب. وكان النجم البرتغالي رد على استفزازات جماهير أتلتيكو مدريد، والتي شتمت والدته برفع أصابع يده الخامسة في إشارة إلى فوزه بـ5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، كما أكد بعد ذلك نفس الشيء للصحافة قائلاً إن أتلتيكو مدريد لا يملك أي لقب في دوري أبطال أوروبا.