TL

من أين نبدأ النشرة؟

أنبدأها من جلسة مجلس الوزراء الساخنة في نصفها الثاني أم من حكم المجلس الدستوري الساخن الذي أبطل نيابة ديما جمالي؟

الحدثان دقيقان في الحيثيات والأسباب والدوافع كما أنهما مؤشران إلى مرحلة دقيقة في الوضع المحلي فيما كتلة الوفاء للمقاومة رفضت المواقف الأميركية من حزب الله.

المنار

بين مطرقة الدستوري وسندانه، نيابة باطلة، ونيابة غير مكتملة، وحديث عن غدر عبرت عنه بحنق سياسي كتلة رئيس الحكومة..

بين ثمانية عشر طعناً مقدماً، أبطل المجلس الدستوري نيابة عضو كتلة المستقبل عن دائرة طرابلس ديما جمالي، ولم يفز بالمقعد مقدم الطعن مرشح المشاريع الخيرية الدكتور طه ناجي.

nbn

المسرح المحلي اقتسمه اليوم حدثان: الأول جلسة مجلس الوزراء والثاني إعلان نتائج الطعون بالانتخابات النيابية وبينهما حجزت قضية ملاحقة التوظيف المخالف مقعداً لها على جدول الأعمال.

على مستوى مجلس الوزراء شكلت جلسته الأولى بعد الثقة صافرة انطلاق للعمل الحكومي فحلت برداً وسلامًا في البنود وحماوة سياسية في ملف العلاقات مع سوريا بين من يرفض أي تواصل معها ومن يتمسك بتوسيع العلاقات إلى أقصى الدرجات وفقاً لما ينص عليه الدستور ولمصلحة لبنان.

mtv

خطف المجلس الدستوري بتجريد ديما جمالي نيابتها الضوء من الاجتماع الأول لمجلس الوزراء، خصوصاً أن أعضاء الدستوري لم يبحثوا عن السهل الذي كان متاحاً أمامهم، بل ركبوا المركب الخشن عندما لم يمنحوا المقعد لطه ناجي الطاعن، بل أعلنوا شغور المقعد الخامس في طرابلس، ودعوا إلى انتخابات لملئه في مهلة شهرين، وقد أثارت الخطوة غضب اللقاء التشاوري الذي رأى الفرصة تخطف من فمه.

NTV

كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يخبط يده على الطاولة معلناً أنه رئيس البلاد المؤتمن على الدستور قائلاً: أنا أعرف مصلحة بلادي العليا وإن النأي بالنفس بحسب مفهومنا هو على ما يحصل في سوريا، وليس عن مليون ونصف مليون نازح سوري يعيشون في لبنان.

المستقبل

غدر سياسي تعرضت له كتلة المستقبل النيابية والرئيس سعد الحريري شخصياً، من خلال قرار المجلس الدستوري إبطال عضوية النائب ديما جمالي، واعتبار المقعد السني لدائرة طرابلس شاغراً على أن تجري الانتخابات النيابية خلال شهرين كحد أقصى على أساس القانون القديم.

OTV

بالأقوال، القوات اللبنانية مع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. أما بالأفعال، فممارسات تطرح علامة استفهام كبرى، وفق ما أشار إليه مصدر وزاري عبر الـ OTV.

LBC

المعلومات تشير إلى أن الرئيس عون بلغ مرحلة الغضب من المداخلات التي حاولت إعادة عقارب ملف النازحين إلى الوراء ولا سيما مداخلات بعض وزراء القوات، إلى درجة اعتبار هذه المداخلات بأن من شأنها عرقلة مجلس الوزراء في جلسته الأولى .

الميادين

أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في ​الرئاسة السورية​ ​بثينة شعبان​ أن "هناك تحضيرات تجري في ​موسكو​ لمؤتمر يعقد في الخريف المقبل حول ​الشرق الأوسط​ بحضور الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​.

الجزيرة

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الخميس، الإغلاق الكامل للحدود البرية لبلاده مع البرازيل، قبل يومين من الموعد الذي حدده زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، لإدخال المساعدات الإنسانية.

العربية

أعلن نائب مندوب ​روسيا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​، دميتري بوليانسكي، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ تحضّر لاستفزازات "صارخة" عند الحدود الفنزويلية الكولومبية، متخفّية بتقديم المساعدات الإنسانية الّذي يجب أن يتم ّيوم 23 شباط الحالي".