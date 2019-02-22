لبنان الحر

غرّد نائب الجمهورية القوية عماد واكيم عبر حسابه على تويتر قائلاً: "يقول الوزير الياس بو صعب إن الذين اعترضوا على مداخلته في ميونخ لهم ارتباطات خارجية، ويبدو أنه يعتقد بأن كل الناس "متلوا" يتصرفون انطلاقاً من ارتباطات خارجية. "نحن يا معالي الوزير قوات لبنانية، وارتباطنا هو لبناني أولاً وأخيراً ولمصلحة اللبنانيين، هكذا عرفنا وهكذا نحن وهكذا سنبقى".

صوت لبنان

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ أنه "لا يوجد خلاف بين رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​".

radio orient

قالت عضو كتلة "المستقبل" النائب رولا الطبش إننا "نجدد الدعم للزميلة ديما الجمالي وكلنا ثقة بخيارات أهالي طرابلس ووقوفهم الدائم إلى جانبها وسيردون على الغدر السياسي بصناديق الاقتراع".

اذاعة النور

أكد وزير المال ​علي حسن خليل​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "​وزارة المال​ التزمت بمراسيم التوظيف الصادرة عن ​مجلس الوزراء​. والتزام وقف كل أنواع التوظيف أمر أكثر من طارئ للحد من تنامي الإنفاق، حيث تستحوذ الرواتب و​الأجور​ ومعاشات التقاعد على أكثر من ثلث ​الموازنة​، والرقم سيرتفع أكثر إذا لم يكن هناك التزام أكيد وجديّة من كل الوزارات والإدارات".

صوت المدى

أعلن وزير الدفاع الياس بو صعب أنه كُلف من رئيس الحكومة سعد الحريري بتمثيله في مؤتمر ميونيخ، لافتاً إلى أن من حق كل وزير أن يعبر عن وجهة نظره.