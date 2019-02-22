النهار/ ابراهيم بيرم

كتب عن المواقف الأميركية ضد "حزب الله" والتي أطلقتها السفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد، ولفت إلى أن "حزب الله" يعي قبل سواه أن واشنطن هي في طور تكثيف حملتها عليه في مقابل الأيام ويتوقع حضوراً أكبر للمسؤولين الأميركيين إلى بيروت للإيحاء لمن يعنيهم الأمر أي الحلفاء والأعداء على السواء، أن واشنطن وإن كانت عازمة على الجلاء عسكرياً من سوريا، إلا إنها ليست في وارد حجب حضورها السياسي وحجب فعلها.

النهار/ سمير تويني

توقع أن يصار إلى تنشيط الزيارات على خط بيروت – باريس في الاتجاهين، متابعة لمؤتمر سيدر وتقديم الدعم الفرنسي للبنان. وكشف عن قيام وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بزيارة إلى لبنان في الأسابيع المقبلة والبحث بتحديد موعد لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان.

البناء/ ناصر قنديل

قال إن رد المجلس الدستوري الطعن بنيابة ديما جمالي كان أقل فائدة وأكثر ضرراً لتيار المستقبل من إبطال النيابة وإعادة الانتخابات على المقعد وفقاً للنظام الأكثري، وتيار المستقبل سيذهب للانتخابات بشراكة التيار الوزارية مع كتلة الرئيس نجيب ميقاتي وكتلة النائب السابق محمد الصفدي، بما يتيح له أن يعزل عبر التحالف معهما في الحكومة، خصماً وحيداً في طرابلس هو النائب فيصل كرامي وحلفاؤه، ليخوض معركة على مقعد واحد وفقاً للنظام الأكثري يظهر فيها قوته، ويستعرض زعامته. لكن المجلس الدستوري يعرف أن خيار إسقاط النيابة مربوط حكماً بفوز المنافس المقابل الأقرب للخاسر المبطلة نيابته، وأن الخيار البديل بإعادة الانتخابات يتم إذا كان المجلس الدستوري قد وجد أن العملية الانتخابية برمتها كانت عرضة للتلاعب وكثرت فيها الأخطاء والمخالفات.

الجمهورية/ طوني عيسى

نقل عن مصادره قولها إن الموقف الدولي تجاه النازحين السوريين يتميز بالخبث، في حين أن فساد الطبقة السياسية في لبنان بمثابة ورقة يستخدمها المجتمع الدولي لتطبيع إقامة النازحين حيث هم تحت شعار توفير الأمان لهم.

الديار / سيمون ابو فاضل

نقل عن أوساط غربية مطلعة على الموقف الأميركي من حزب الله الذي أعلنته السفيرة الأميركية مؤخراً، أن واشنطن أرادت هذا الموقف بعد تشكيل الحكومة بهدف وضع ضوابط لتمدد حزب الله وليس أكثر، ولو أرادت تعكير الواقع اللبناني لكان توقيت البيان أتى إبان مرحلة تأليف الحكومة وبوضوح أكثر لدى زيارة الدبلوماسي دايفيد هيل إلى لبنان. وواشنطن توائم بين حرصها على الاستقرار اللبناني وبين انطلاق عمل الحكومة وعدم هيمنة حزب الله على قراراتها كما تدعي، ولكانت جمدت مقررات مؤتمر سيدر.

الديار/ فادي عيد

تناول مستقبل التضامن الحكومي خصوصاً بعدما ارتفعت وتيرة الانتقادات السياسية لمواقف وخطوات قام بها وزراء، وانعكست تجاذبات حادة على المستوى الداخلي. وقال: إن التضامن بين الوزراء، لا يعني انعدام القدرة لدى أي وزير على التعبير عن رأيه، سواء بالنسبة لقضية محلية، أو بالنسبة لقضية إقليمية، وأوضح أن النقاش السياسي الذي لم يغب عن جلسة الحكومة الطويلة، لم يتخطَّ الإطار الذي يفرضه التضامن الحكومي، كما أنه لم يؤثّر على النقاش في جدول الأعمال. وأشار إلى أن اتفاق الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري على الإنتاجية شكل عنصراً ضاغطاً على كل الوزراء.

الشرق / خليل الخوري

رأى أن طريقة الرئيس ميشال عون في إدارة الجلسة الأولى للحكومة بدت مختلفة عن إدارة جلسات الحكومات السابقة. وقال: ليس بالأمر اليسير أن يكون جدول الأعمال من 103 بنود، وأن تعرض كلها على المجلس فيقر معظمها ثم يرجئ بنوداً أخرى. أي أنه لم يجرِ تجاوز أي بندٍ. وهذه سابقة في جدول أعمال بهذا الحجم. إنه "نفس جديد"… هذا ما سمعت مواطنين يردّدونه بعد اطلاعهم على بعض مجريات الجلسة. وهو إن دلّ على شيء فإنما يدل على الجدّية، واحترام الوقت، والإصرار على العمل.