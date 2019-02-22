The Washington Post

الولايات المتحدة ستترك "مجموعة حفظ سلام" مكونة من 200 جندي في سوريا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز أن الولايات المتحدة ستترك "مجموعة صغيرة لحفظ السلام" تضم 200 جندي في سوريا لفترة ما بعد انسحاب القوات الأميركية من هناك.

وتم إعلان القرار بعد أن تحدث ترامب هاتفياً إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال بيان للبيت الأبيض إنه فيما يتعلق بسوريا، اتفق الزعيمان على "مواصلة التنسيق بشأن إقامة منطقة آمنة محتملة".

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إن الإعداد لقرار ترامب يجري منذ فترة. ولم يتضح إلى متى ستظل القوة البالغ قوامها 200 جندي أميركي في المنطقة، أو متى ستنشر تحديداً.

Haaretz

فنزويلا تغلق الحدود مع البرازيل

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إغلاق حدود بلاده البرية مع البرازيل لمنع محاولات تسليم مساعدات غذائية، في الوقت الذي سعت فيه المعارضة الفنزويلية جدياً للاستعداد لتسلم أول دفعة من المساعدات.

وذكر مادورو خلال اجتماع مع كبار القيادات بالجيش إن الحدود "ستظل مغلقة حتى إشعار آخر".

وأوضح أنه يفكر أيضاً في إغلاق الحدود مع كولومبيا. يُذكَر أن الحكومة الفنزويلية تسعى لمنع تسليم المساعدات الإنسانية، التي تعتبرها ذريعة لتدخل عسكري أميركي.