وكالة أنباء الإمارات - وام

الجامعة العربية تدين إجراءات إسرائيل التصعيدية في المسجد الأقصى

أدانت جامعة الدول العربية بشدة الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة، التي تمارسها سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة في المسجد الأقصى المبارك وبواباته خاصة باب الرحمة، الذي تم إغلاقه بالسلاسل الحديدية، إضافة إلى الاعتداء على المصلين. جاء ذلك في تصريح أدلى به الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي. وحذر السفير أبو علي من استمرار الاستهداف المتعمد للمسجد الأقصى المبارك من خلال هذه الاجراءات والحفريات والاقتحامات المتكررة، والتي زادت وتيرتها بشكل خطير وغير مسبوق مما ينذر بما هو أخطر.

وكالة الأناضول

نتنياهو وبوتين يتفقان على الاجتماع قريباً في موسكو

اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفياً، على اللقاء قريباً في العاصمة الروسية موسكو. وكان من المقرر أن يجتمع الزعيمان في موسكو، قبل أن يتم تأجيل الاجتماع لانشغال نتنياهو في ترتيب الأحزاب اليمينية الإسرائيلية، استعداداً للانتخابات في مطلع نيسان المقبل.

وكالة فرنس برس

ولي العهد السعودي يبدأ زيارة إلى الصين

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى بكين، في إطار جولته الآسيوية الهادفة إلى إبرام شراكات. وسيلتقي ولي العهد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارته التي تستغرق يومين إلى العاصمة بكين، بعد محطتين في باكستان والهند. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن مبادرة "طريق واحد حزام واحد"، ستكون على جدول أعمال المحادثات، فيما يسعى البلدان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما.

وكالة أنباء شينخوا

قطر تعلن مشاركتها في تمرين عسكري بالسعودية وسط استمرار الأزمة الخليجية

أعلنت قطر عن وصول قوة عسكرية قطرية إلى السعودية، للمشاركة في تمرين عسكري خليجي مشترك، وذلك رغم استمرار المقاطعة بين الدوحة والرياض إلى جانب ثلاث دول عربية أخرى في إطار الأزمة الخليجية. ونقلت عن قائد القوة القطرية المشاركة في التمرين العميد الركن خميس محمد دبلان قوله "إن هذا التمرين يدعم أواصر التعاون والعلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإبراز التجانس في المجال العسكري ومواكبة التطور لمواجهة التحديات والأخطار بمختلف أنواعها".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يطلع مستشارة الرئيس السوري على نتائج قمة "الدول الضامنة" في سوتشي

أطلع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، على نتائج قمة "الدول الضامنة" في سوتشي. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "خلال الحديث، تمت مناقشة تطور الوضع في سوريا والجهود المبذولة لتعزيز التسوية السورية من أجل ضمان السيادة والاستقلال والوحدة والسلامة الإقليمية في سوريا، وأطلع سيرغي لافروف بثينة شعبان، على نتائج القمة الرابعة للدول الضامنة "لعملية أستانا" في سوتشي في 14 شباط".