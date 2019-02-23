TL

أكدت أوساط سياسية متانة الوضع الحكومي على الرغم من ما حصل في جلسة مجلس الوزراء من مشادات حول العلاقة مع سوريا، وقالت إن هذه العلاقة موجودة منذ زمن إلا أن التعاون ينتظر عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

المنار

في لبنان تستمر المزايدات السياسية على حساب المصلحة الوطنية، أما حسبة البعض الشعبوية التي تدفعهم للتصويب على المسار الحكومي الجديد لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، فإن الحالة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد لا تحتمل تلك الحسابات .

nbn

اعتباراً من اليوم يواكب مجلس النواب في دورة استثنائية الانطلاقة الحكومية بجلسات ثلاثية الأهداف: تشريع ومحاسبة ومساءلة .رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب فتح الدورة ورئيس الجمهورية ميشال عون وقع مرسومها اليوم على أن تستمر حتى الثامن عشر من آذار المقبل ضمناً.

mtv

مع الجو السياسي المحتقن برزت قضية السلاح السويسري الضائع والمسؤول عن ضياعه وعن ضياع حق لبنان في شراء أسلحة سويسرية. في الموازاة لفت القرار غير المسبوق الذي اتخذه حزب الله بحق النائب نواف الموسوي على خلفية تعرضه للرئيس الشهيد بشير الجميل، إذ أصدر مجلس شورى الحزب قرار قضى بتجميد العمل البرلماني للموسوي لفترة طويلة بإقفال مكتبه في صور وبيروت.

NTV

بين خبطة الجنرال ودويلة المارشال مسافة مواقف اختلط فيها صدى الحق الدستوري لخطوة رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء بكاتم الصوت على صفقة أسلحة فردية بطلها الوزير السابق غازي زعيتر.

المستقبل

الساعات القليلة التي أعقبت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في بعبدا وما تلاها من سجالات دستورية حسمتها مصادر قريبة من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بالتأكيد أن نص الدستور واضح لجهة إناطة السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء مجتمعاً وهو الذي يرسم السياسة العامة للدولة في المجالات كافة. أما البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي فزار بعبدا، داعياً إلى فصل الشأن السياسي عن مسألة عودة النازحين السوريين.

OTV

هل أنا مع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم أم لا؟ هذا هو بكل بساطة، السؤال الذي يجب أن يطرحه على نفسه كل لبناني اليوم، حتى ينقذ نفسه من خطر الوقوع فريسة التشويش السياسي الذي عرضت إحدى حلقات مسلسله الطويل في سياق جلسة مجلس الوزراء أمس، قبل أن تتوالى ارتداداتها اليوم.

LBC

باستثناء مباراة كرة السلة الليلة بين لبنان ونيوزيلندا، والتي تعطي شيئاً من الروح والأوكسيجين، فإن حالات "الاختناق السياسي" بلغت منسوباً مرتفعاً، إلى درجة يمكن القول معها: نحن نعيش في "سجال سياسي "وليس في "نظام سياسي".

الميادين

قالت ناتاليا زامارايفا خبيرة الدراسات الشرقية في أكاديمية العلوم الروسية، إن على الصين أن توازن في المصالح مع السعودية في ميناء جوادر الباكستاني الذي تقوم بتمويله، وذلك بعد اتفاق السعودية وباكستان على بناء مصفاة نفط بكلفة 10 مليارات دولار، بالقرب من مدينة جوادر.

الجزيرة

قال مبعوث وزارة الخارجية القطرية إلى العراق مطلك القحطاني، إنه "تم تعيين سفير جديد لدولة قطر في العاصمة بغداد"، مؤكداً أن "السفير الجديد سيباشر مهامه في الأسابيع القليلة المقبلة". وأضاف القحطاني، أن "السفير الجديد سيكون داعماً لجميع فئات الشعب العراقي وللسيادة العراقية"، بحسب صحيفة "بغداد اليوم".

العربية

قال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله صالح، الملقب بـ"قوش"، إن الرئيس عمر حسن البشير سيُعلن حالة الطوارئ في السودان وسيحل الحكومتين (المركزية والولايات)، كما سيوقف إجراءات تعديل الدستور التي تسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة.