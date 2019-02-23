لبنان الحر

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني "أننا مع عودة النازحين السوريين، وهذا قرار يؤخذ على مستوى الدولة". وفي حديث تلفزيوني له، أوضح حاصباني أن "زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى سوريا تصب في مكان أننا خرجنا عن النأي بالنفس ودخلنا في ملف كأنه مدخل للتطبيع مع سوريا".

صوت لبنان

بيّن وزير الصناعة وائل أبو فاعور، أنّ "اللقاء أمس بين رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس الحكومة سعد الحريري كان لقاءً وديّاً وصريحاً، وجرى استعراض لكلّ المرحلة السابقة بكلّ نجاحاتها وإخفاقاتها، من قانون الانتخابات، والتحالفات الانتخابية مروراً بتشكيل الحكومة ووصولاً إلى ما لحقها من قضايا".

radio orient

أكد نائب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، خلال حفل تأبيني في مجمع الإمام علي - الشياح، أن "النزوح السوري إلى لبنان تحول إلى مشكلة حقيقية بسبب الأعداد الكثيرة التي تتجاوز المليون ونصف، وعدم قدرة لبنان على تحمل الاستمرار بهذا الوضع بعد مرور سبع سنوات على الأزمة السورية التي بدأت معالمها بالانفراج والتحسن، والدولة السورية تعمل باستمرار من أجل القيام مجدداً.

اذاعة النور

أوضح عضو "كتلة المستقبل" النائب سمير الجسر، في موضوع الطعون الانتخابية، أنّ "الطعن يُعطى أوّلا لقاضيَين في المجلس الدستوري، فيدرسانه ويضعان تقريرهما، وبناءً عليه تتمّ المناقشة"، لافتاً إلى أنّ "التقرير الّذي وقّعاه يطلب ردّ الطعن بنيابة النائبة المطعون بنيابتها ديما جمالي لأنّ لا أسباب له، لكن المؤسف أنّ أحد الموقّعَين عاد عن توقيعه".

صوت المدى

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة في حديث إذاعي، على أنه "يجب على الحكومة وضع خطة عمل من أجل التحضير للإصلاحات المطلوبة"، معتبراً أن "المطلوب آلية للتواصل مع السوريين من أجل عودة النازحين".