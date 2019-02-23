هاجم نتنياهو ما يوصف بحزب "الجنرالات" بقيادة بيني غانتس بعد أن قدمت 5 استطلاعات غانتس وشركاءه في الانتخابات على نتنياهو واليمين، وقال نتنياهو إن غانتس يقود تحالفاً يسارياً يستند على أصوات النواب العرب لاسقاط حكم اليمن وتدمير الدولة، واعتبر نتنياهو أن تحالف الجنرالات ينوي إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض وجودنا للخطر، وإنهم يسعون إلى تنفيذ سياسات يسارية يمكن أن تجلب الكوراث الأمنية.

ذكرت استطلاعات إسرائيلية أن القوائم العربية يمكن أن تحافظ على قوتها داخل الكنيست رغم انسحاب أو تفكك القائمة المشتركة، وإنها سنخوض الانتخابات بقائمتين منفصلتين لكنهما سيشكلان قوة حاسمة في الانتخابات لصالح العسكريين اليهوديين المتنافسين، وقد يتوقف على القائمة العربية إفشال سعي نتنياهو لتشكيل حكومة يمينية.

أعادت سلطات الاحتلال فتح "بابا الرحمة" في المسجد الأقصى الذي أغلقته قبل 16 عاماً ومنعت المصلين من ولوجه. وتدفق الآف الفلسطينيين لتأدية الصلاة والاحتفال بإرغام قوات الاحتلال على كسر قراراتها جراء ثباتهم رغم ما تعرضوا إليه من قمع واعتقال وضرب.

قتل طفل فلسطيني وأصيب العشرات بالرصاص الإسرائيلي وكذلك أحصي عشرات الإصابات بالاختناق جراء القنابل السامة. واندلعت مواجهات ضمن الجمعة الـ 48 لمسيرات العودة على الحدود مع غزة، كما أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق في مواجهات وقعت في أماكن عدة من الضفة الغربية.