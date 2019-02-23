أطلق الجيش الإيراني أمس، مناورات الولايات 97 البحرية الكبرى في بحر العرب، وتشمل التدريب على حرب بحرية حقيقية وإطلاق صواريخ من الغواصات لأول مرة في تاريخ تدريبات البحرية الإيرانية.

"الشرق الأوسط" أصدر الإدعاء العام في تركيا أمس الجمعة مذكرات اعتقال بحق 295 من الضباط والجنود العاملين بالجيش بدعوى اتصالهم بحركة فتح الله غولن.

أعلن الجيش الباكستاني عن استعداده للدفاع عن الدولة من أي اعتداء من قبل الهند على خلفية التصعيد في حدة التوتر بين الطرفين بعد هجوم انتحاري وقع في منطقة كشمير المتنازع عليها.

تصاعدت نسبة التوتر في فنزويلا حيث أفادت تقارير إعلامية عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى في صفوف المدنيين الفنزويليين، جراء إطلاق نار من قبل الجيش الفنزويلي على الحدود مع البرازيل.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن قافلة المساعدات الإنسانية الأميركية إلى فنزويلا قد تؤدي لاشتباكات.

"الشرق الأوسط" تتجه الأنظار إلى الحدود الفنزويليه مع كولومبيا بعد أن أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إغلاق كل المعابر الحدودية مع البرازيل، وأوقف المواصلات الجوية والبحرية مع جزيرة "كوراساز" وجزر "الانتيل" الهولندية، وهدَّد بخطوة مماثلة على الحدود الكولومية التي نشر عليها وحدات خاصة لمنع دخول 300 طن من المساعدات التي جمعتها المعارضة بتمويل من الولايات المتحدة.

أجرى الأمير محمد بن سلمان محادثات مع الرئيس الصين شي جينبينغ أمس، وتم توقيع اتفاقات نفطية بقيمة 10 مليارات دولار.

يتوجه السنغاليون غداً إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد من بين 5 متنافسين ضمنهم الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال.

"الشرق الأوسط" أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، أمس، الجمعة، أن العسكريين الفرنسيين من عملية "برخان" قتلوا أحد أبرز قادة المجموعات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي، ويتعلق الأمر بالجزائري يحي أبو الهام (جمال عكاشه).