قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، الإبقاء على 400 جندي في سوريا مقسمين بين المنطقة الآمنة التي يجرى التفاوض حولها في شمال شرق سوريا وبين القاعدة الأميركية في التنف قرب الحدود مع العراق والأردن. رحب الأكراد بهذا القرار الأميركي، وأشار رئيس مكتب العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر إلى أن بقاء هذه القوات مهم للغاية من أجل الحفاظ على الاستقرار وحماية منطقتنا من التهديدات التركية.

أكد البيت الأبيض أن ترامب تحدث أمس الأول إلى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان موضحاً أنهما ناقشا الموضوع السوري.

أجلت "قسد" أمس الدفعة الثانية من منطقة الباغوز بعد خروج 3 الآف شخص الأربعاء، وبات داعش محاصراً في مساحة تقدر بنصف كيلو متر مربع.

أشارت وكالة "فرانس برس" إلى خروج أكثر من 50 شاحنة أمس، أقلت غالبيتها نساء منقبات بالاسود، وأطفالاً، وأقلت بعض الشاحنات رجالاً غطى غالبيتهم وجوههم بكوفيات.

طالبت منظمة "هيومن رايتش ووتش" الحقوقية في بيان أمس، بأن تكون حماية المدنيين أولوية لدى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية.

فرض الرئيس السوداني عمر حسن البشير حالة الطورائ لمدة عام في كل أنحاء البلاد، بعد أكثر من شهرين من التظاهرات والتحرك الاحتجاجي ضد الحكومة المطالب باسقاط النظام.

أعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوادني صلاح عبدالله قوش، مساء أمس أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير بات كرئيس للجمهورية، لكنه أكد أنه لن يترشح لفترة رئاسية ثانية، كما سيوقف إجراءات تعديل الدستور، التي تسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

أكد قائد المنطقة الشرقية في السعودية اللواء الركن عبدالله القحطاني أن جميع القوات جاهزة لبدء تنفيذ التمرين الذي يعد من أضخم المناورات العسكرية في المنطقة، مشيراً إلى أن المناورة التي ستستمر حتى 14 آذار المقبل ستشهد تدريب القوات المشاركة فيها على عدد من الفرضيات العسكرية التي ترفع من مستوى الجاهزية القتالية لها.

أعلنت الأمم المتحدة أمس أن 9 مدنيين قتلوا و 13 على الأقل جرحوا في هجمات هذا الأسبوع في محافظتي الحديدة ولحج في اليمن.

"الجمهورية" يستضيف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العديد من نظراءه العرب والأوروبيين ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك والمفوضية الأوروبية جان كلود يونكو، في قمة تعقد بينهما غداً وبعد غد في شرم الشيخ بشرق مصر وسيصار إلى البحث في عدد من القضايا التي من بينها الأمن والهجرة والتنمية الاقتصادية.

قتل فتى فلسطيني أمس وأصيب ثلاثون آخرون برصاص الجيش الاسرائيلي في مواجهات قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة خلال احتجاجات مسيرات العودة.

خرج مئات المتظاهرين وسط العاصمة الجزائرية أمس للاحتجاج ضد ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 نسيان.