الأخبار/ نقولا ناصيف

تناول مواقف الرئيس ميشال عون، وقال: عندما لجأ رئيس الجمهورية إلى المادة 59 من الدستور عام 2017 للحؤول دون تمديد ولاية مجلس النواب، سجّل سابقة، بعدما كان رفض في السنة نفسها توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى انتخابات نيابية وفق القانون النافذ، وكانت كذلك سابقة. عندما قال في السنة نفسها إنه أعطى الأمر إلى الجيش لاقتلاع الإرهاب من الجرود الشرقية في ضوء الاستعداد الذي أطلعه عليه قائده العماد جوزاف عون، سجّل أيضاً سابقة. عندما أمسك بمقبض تأليف الحكومة السنة المنصرمة بكلامه عن معاييره هو لهذا التأليف، ورفض أكثر من مسودة، سجّل كذلك سابقة. لكن له أيضاً أكثر من سابقة خارج نطاق صلاحياته الدستورية المباشرة، بيد أنها ترتبط بدوره وموقعه.

الشرق / عوني الكعكي

تناول الحملة التي تشنها السفارة السويسرية على الوزير السابق النائب غازي زعيتر الذي ابتاع من سويسرا نحو أربعين بندقية ومسدّساً، وقال إن السفارة أقامت القيامة ولم تقعدها. والسبب أنّ هذه البنادق، فردية الاستعمال، "اختفى" قسمٌ منها. فعلاً إنها قضية مفتعلة ليس لها أي أفق، فهل أنّ الـ40 بندقية ومسدّساً ستبدّل في الميزان الاستراتيجي بين لبنان وإسرائيل؟ وهل فات السفارة السويسرية أنّ المنطقة التي ينتمي إليها الوزير تؤمن بالشعار الأثير: "السلاح زينة الرجال"؟ وأنّ لها خصوصية في هذا المجال. وكي لا نظلم هذه المنطقة نذكّر بأنّ السلاح في الولايات المتحدة الأميركية معروض في المتاجر علناً، ويمكن اقتناؤه بعد إجراء أقل من بسيط؟!. فعلاً شيء من نوع شرّ البليّة ما يضحك، فهل لم يعد من هموم أوروبية وحيادية (لبلد الحياد بامتياز سويسرا) سوى الاهتمام بمتابعة هكذا مسألة؟!.

الأخبار / ميسم رزق

تناولت قرار المجلس الدستوري إبطِل نيابة ديما جمالي، وقالت إن الأطراف السياسية في طرابلس وجدت نفسها أمام معركة جديدة. التحالفات التي استجدّت بين الانتخابات النيابية الأخيرة وتأليف الحكومة غيّرت في الموازين. لا شيء محسوماً حتى الآن، والكل في انتظار القرار الذي سيتخذه الرئيس نجيب ميقاتي. فإن يتحالف مع الرئيس سعد الحريري شيء وأن ينأى بنفسه عن المعركة شيء آخر.

الجمهورية/ طارق ترشيش

رأى أن ملف النازحين السوريين وبعد المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون في الجلسة الأول لمجلس الوزراء، لن يكون خاضعاً للاشتباك السياسي ولا للابتزاز السياسي، وإن من رفعوا الصوت في مجلس الوزراء معارضين عودة النازحين تحت عنوان رفض التطيبع مع النظام السوري فوجئوا بأنهم منفردون في هذا الموقف، بدليل صمت الرئيس الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وأن رفع الصوت لم يكن أكثر من تسجيل موقف.

اللواء/ عمر البردان

قال إن ملف النزوح يحظى باهتمام رئيس الجمهورية الذي يبدو قلقاً من تجاهل المجتمع الدولي لنداءات لبنان بشأن تخفيف عبء النازحين عنه، وهو ما يثير مخاوف من وجود نوايا مبيتة لتوطين مقنع، في حين أن موقف النظام السوري من هذا الملف لا يبدو واضحاً، بحيث أن رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والقوى السياسية ترى أن النظام السوري لا يريد إعادة النازحين، وإن تظاهر عكس ذلك، وهو الأمر الذي سيعقد مسألة النزوح أكثر فأكثر وسيزيد من حجم العقبات التي تعترض هذا الملف بكافة تشعباته.