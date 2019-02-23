روسيا اليوم

خروج شاحنات تحمل مدنيين من آخر معاقل "داعش" في سوريا

غادرت شاحنات تقل مدنيين من الباغوز آخر جيب لتنظيم "داعش" في شرق سوريا، فيما تنتظر "قوات سوريا الديمقراطية" لتهاجم مسلحي التنظيم المحاصرين. وشاهد صحفيون قرب الخط الأمامي في الباغوز عشرات الشاحنات وهي تخرج حاملة مدنيين، لكن لم يتضح إن كان هناك المزيد من الشاحنات في الجيب الصغير. والباغوز هي آخر جيب لتنظيم "داعش" في منطقة وادي الفرات، التي أصبحت آخر معقل مأهول للتنظيم في العراق وسوريا بعد أن خسر مدينتي الموصل والرقة في 2017. وعملت "قوات سوريا الديمقراطية" على طرد مسلحي التنظيم من منطقة الوادي بعد أن سيطرت على الرقة في 2017، وتنتظر الآن إجلاء المدنيين لشن هجوم نهائي.

روسيا اليوم

موسكو: واشنطن تخطط لاستفزاز واسع قرب الحدود الفنزويلية

اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة بالتخطيط لتنظيم استفزاز واسع النطاق بالقرب من الحدود الفنزويلية. وقالت في موجزها الصحفي الأسبوعي: "وصل تطور الأحداث في فنزويلا إلى نقطة حرجة. وهذا ما يفهمه الجميع. ومن المخطط له أن يقع في 23 شباط الجاري استفزاز خطير وواسع النطاق وهو عبور ما يسمى بالقافلة الإنسانية الحدود الفنزويلية بتحريض وإشراف واشنطن، ويهدف إلى وقوع مواجهة بين أنصار ومعارضي السلطة الحالية ما يشكل ذريعة لاستخدام القوة للإطاحة بالرئيس الشرعي".