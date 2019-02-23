وكالة أنباء رويترز

وكالة الطاقة الذرية: إيران ما زالت ملتزمة بالاتفاق النووي

قال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران لا تزال ملتزمة بالقيود الرئيسية على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع قوى عالمية، رغم الضغوط المتزايدة بفعل إعادة فرض العقوبات الأمريكية. وتراقب الوكالة تطبيق الاتفاق الذي تضمن رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية بغية زيادة الوقت الذي قد تتمكن فيه من تصنيع قنبلة نووية إن أرادت. وأضافت الوكالة في تقرير فصلي سري أطلعت عليه رويترز أن إيران لا تزال ملتزمة بحدود تخصيب اليورانيوم وكذلك مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وكالة فرنس برس

ترامب يلتقي كبير المفاوضين الصينيين في المحادثات التجارية

يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن المفاوض الصيني الرئيسي ليو هي، بعد أسبوع جديد من المفاوضات الهادفة إلى وضع حدّ للنزاع الذي أطلقه ترامب لإجبار بكين على إصلاح ممارساتها التجارية. وساعد خبر هذا اللقاء الذي سيجري في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، إضافة إلى شائعات تتحدث عن تقدّم في المفاوضات، في طمأنة مؤشرات البورصة في أوروبا وفي الولايات المتحدة.

وكالة أنباء شينخوا

مصلون فلسطينيون يعيدون فتح "باب الرحمة" بالمسجد الأقصى المغلق منذ 2003

أعاد مصلون فلسطينيون فتح "باب الرحمة"، الذي تغلقه إسرائيل منذ العام 2003 في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى في شرق القدس. وأدى المصلون صلاة الجمعة داخل مصلى باب الرحمة، ورفعوا على سطح المصلى العلم الفلسطيني وسط هتافات "بالروح بالدم نفديك يا أقصى". وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن أكثر من 60 ألف مصلي أدوا صلاة الجمعة داخل باحات المسجد الأقصى، بما فيها مصلى باب الرحمة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: لن تظهر نظائر للأسلحة الروسية الحديثة لفترة طويلة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لن تظهر نظائر للأسلحة الروسية الحديثة لفترة طويلة في العالم. وقال بوتين قبل بدء حفل الاحتفال تكريماً ليوم "حماة الوطن": "تعلمون أننا نعطي الأولوية لتزويد القوات بأحدث الأسلحة ووسائل التحكم الحديثة والاتصالات. إن نماذجنا الواعدة من الأسلحة ليس لها نظائر في العالم، على أي حال، لم يحدث ذلك بعد. وشدد بوتين على أن هذا هو نتيجة إجراءات منظمة وموجهة من قبل الدولة، والعمل الجبّار الهائل للعلماء، والمصممين، وقطاع الدفاع.