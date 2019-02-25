الشرق الأوسط

18 / 2 / 2019

جهاز جديد لكشف الكذب

يمكن لجهاز ألعاب جديد استخدامه لكشف كذب اللاعبين، وتستعد شركات ألعاب الكمبيوتر الأميركية طرحه خلال الصيف المقبل.

وكان موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، قد أشار إلى أن شركة "هاسبرو" عرضت جهاز الألعاب "لاي ديتكتور غيم" (لعبة كشف الكذب) في معرض نيويورك للألعاب، الذي يشهد عرض الكثير من الألعاب الحديثة التي يعتزم المطورون طرحها في الأسواق على مدار العام، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأثناء اللعبة فإن كل إجابة حقيقية تضيف للاعب نقطة، وكل إجابة كاذبة تخصم من رصيده نقطة. وأشار موقع "سي نت" إلى أن هذا الجهاز عبارة عن لعبة فقط وأنه يختلف تماماً عن "لعبة كشف الكذب الأصلية"، التي تعود إلى 1960، والتي كانت عبارة عن لعبة لحل ألغاز الجرائم الغامضة باستخدام البطاقات، والتي لم تكن تتضمن جهاز كشف كذب فعلي.

20 / 2 / 2019

الحمض النووي لسمك القرش قد يعالج السرطان

كشفت الخريطة الأولى للحمض النووي لأسماك القرش الأبيض الكبير، عن "طفرات" تحمي الحيوانات من السرطان، وغير ذلك من الأمراض. ويأمل العلماء في أن تساعد المزيد من البحوث في تطبيق النتائج المستخلصة على علاج الأمراض ذات الصلة بالعمر لدى البشر. وأجرى الأبحاث فريق من العلماء في مركز أبحاث أسماك القرش، التابع لمؤسسة "سيف أور سيز" والجينات غير المستقرة لدى البشر، هي ما تجعلنا معرضين للغاية إلى الأمراض ذات الصلة بالعمر مثل السرطان. ولأن أسماك القرش موجودة على كوكب الأرض منذ القدم، وتحتل رأس القائمة في أنواع الأسماك الأخرى منذ فترة طويلة، فإنها قد تطورت طبيعياً عبر الأزمنة، لدرجة أن الحمض النووي خاصتها يصلح نفسه بنفسه، وهو أكثر تحملاً للأضرار.

21 /2 / 2019

زرع خلايا شابة لوقف الشيخوخة

توصل علماء أميركيون إلى أن زرع خلايا نخاع من عظام حيوانات مختبرية شابة، في أجسام أخرى هرمة، أدى إلى وقف تدهور الإدراك لديها، وأعاد الحيوية والشباب إلى عقولها. وتدعم نتائج دراسة أعدها باحثون في مركز سيدار - سيناي الطبي، النتائج السابقة التي أشارت إلى أن تدهور الإدراك يرتبط جزئياً بخلايا الدم الشائخة التي ينتجها نخاع العظم في الجسم الهرم.

وفي الدراسة المنشورة في مجلة "كومينويكيشن بايولوجي"، زرع الباحثون شكلين من خلايا من نخاع العظم داخل أجسام فئران من أعمار 18 شهراً، إما مستخلصة من فئران بالعمر نفسه، أو من فئران بعمر 4 أشهر. ووجدوا أن أجزاء الدماغ المرتبطة بالذاكرة احتفظت بشبكة اتصالات عصبية أكبر في شبكتها العصبية لدى الفئران، التي تلقت الخلايا الشابة مقارنة بتلك التي تلقت الخلايا الشائخة، رغم ثبات عدد الخلايا العصبية في الحالتين.

الجمهورية

19 / 2 / 2019

عيونها تلمع بعد نفوقها بـ100 مليون عام

عثر باحثون على عناكب في هيئة غريبة، فعلى رغم نفوقها قبل نحو 100 مليون سنة، ما زالت عيونها تلمع بصورة مدهشة في إحدى الصخور في كوريا الجنوبية، وهذا الأمر غير معتاد بحسب علماء الطبيعة، لأن العناكب لا تتحول إلى حفريات مع مرور الوقت بخلاف كائنات أخرى. وعلى رغم تحجّر العناكب على الصخرة قبل ملايين السنوات، ما زالت الحشرات تعكس ضوءاً من العين، وهذا الأمر مثير للحيرة في الوسط العلمي.

19 / 2 / 2019

وظائف ستختفي تماماً من العالم

أثبت تقرير صادر عن جامعة "أوكسفورد" البريطانية أنّ حوالى 47 في المئة من إجمالي الوظائف الحالية، لن تحتاج إلى اليد العاملة البشرية في المستقبل، حيث أصبح تطوّر الروبوتات والتكنولوجيا يهدّد سوق العمل بشكل واضح وملموس. وبحلول سنة 2020، من المتوقع أن تختفي حوالى 7 ملايين وظيفة جرّاء التحوّل الرقمي، وذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن أبحاث المنتدى الاقتصادي العالمي، إلاّ أنّ بوادر هذا التغير ستبدأ بالظهور خلال هذه السنة. وفي هذا التقرير، سلطت كلية إدارة الأعمال العالمية الضوء على مهن قد تختفي قريباً، ومنها: المترجمون، مهنة موظف البنك، أمين صندوق المحلات التجارية، عمّال النظافة وموظفو مراكز الاتصالات.

الديار

20 / 2 / 2019

العلماء يكتشفون آليّة اتصال عصبي غامضة في الدماغ

عثر باحثون يدرسون الدماغ على شكل غامض لم يكن معروفاً من قبل في الاتصال البشري، أذهل المجتمع العلمي. ويقدم هذا الاكتشاف بعض الأفكار الجديدة حول الطريقة التي قد "تتحدث" بها العصبونات مع بعضها البعض، عبر عملية غامضة لا علاقة لها بآليات مفهومة تقليدياً مثل ناقل حركة متشابك أو صلات تقاطع الفجوات. وأثناء النوم، ترسل القشرة المخية وقرن آمون في الدماغ، موجات عصبية غامضة، ولاحظ الباحثون في وقت سابق نشاطاً دورياً منخفض المستوى وبطيئاً في أدمغة الفئران مقطوعة الرأس، من خلال دراسة شرائح من الحصين الخاص بأدمغتهم. ويمكن أن يؤدي هذا النشاط الدوري البطيء إلى توليد مجالات كهربائية تعمل على "تشغيل" الخلايا المجاورة لفترة وجيزة، ما يسمح بالتصال دون أي مادة كيميائية عبر الفجوات الموجودة في الدماغ.

22 / 2 / 2019

لأوّل مرة .. اختبار دواء وقف الشيخوخة على البشر

أجرى علماء جامعة تكساس في مدينة أوستن بالولايات المتحدة، أول اختبار سريري لمجموعة أدوية لتدمير خلايا النمط الظاهري الخرفي على متطوعين.

ويفيد موقع “Science Alert” بأن نتائج الاختبار مشجعة وواعدة، حيث اشترك فيه 14 متطوعاً يعانون من تليف رئوي مجهول السبب، يؤدي إلى الموت سريعاً. وخلال ثلاثة أسابيع، حصل المرضى على تسع جرعات من دواء “dasatinib” وكيريستين في القضاء على الخلايا من النمط الظاهري الخرفي المتضررة جداً، ولكنها لا تموت وتستمر في إنتاج إشارات بيوكيميائية، تسبب شيخوخة الخلايا الأخرى والجسم عموماً.

وأصبح المرضى في نهاية الاختبار قادرين على المشي أفضل من السابق، إضافة إلى تحسن ملحوظ في حالتهم الصحية.

22 / 2 / 2019

سيّدة تحصل على لسان جديد مصنوع من جلد يدها

عقب جراحة معقدة استمرت 15 ساعة، وشارك فيها 29 مختصاً، أزال فيها الأطباء لسان بريطانية ولوزيتها ومعظم أسنانها، قبل إجراء ترميم له.

وكشفت الفحوص والتحاليل أن البريطانية صاحبة الـ58 عاماً، تعاني من سرطان اللسان.

وقرر الأطباء إخضاعها لجراحة عاجلة، لأنها كانت ستعيش ما بين 6 إلى 8 شهور فقط، مع الحصول على تصريح لإجراء عملية ثانية لها لترميم لسانها.

وقام الأطباء بعملية ترميم اللسان، باستخدام جلد وأوردة يدها اليمنى.

وتخلصت سميث من السرطان، نتيجة للعملية الجراحية الناجحة، لكنها لاحظت أن صوتها تغير، كما أنها فقدت حاسة التذوق.

الشرق

5 أخطاء لقلة النوم

كشف علماء أن عدد ساعات نوم الإنسان في الأسبوع تقل في المتوسط عن المطلوب ما بين 8-16 ساعة، ويؤكد الأطباء أن لقلة النوم عواقب وخيمة على الصحة، بل وتشكل خطراً على حياة الإنسان، ومن بين هذه المخاطر:

تلف الحمض النووي: أظهرت نتائج دراسة لعلماء من جامعة هونغ، أن قلة النوم وعدم حصول الإنسان على فترة نوم كافية تزيد من عملية أكسدة الحمض النووي، وتخفض من كفاءة نظام المناعة في إصلاحه.

الاضطرابات النفسية: أثبت علماء جامعة كاليفورنيا أن قلة النوم تشكل خطورة بالغة على الصحة العامة للإنسان. الاضطرابات النفسية عند الإنسان تزيد خطر الإصابة بمرض الزهايمر. ويتخلص الدماغ خلال فترة النوم من المواد السامة الناتجة عن عملية التمثيل الغذائي، بما في ذلك بروتينات بيتا – أميلويد، التي يسبب تراكمها مرض الزهايمر، وتؤثر قلة النوم بالتالي على قدرة الدماغ في التخلص من هذه المواد السامة.

النهار

21 / 2 / 2019

العثور على سلحفاة عملاقة كانت تعتبر منقرضة

رصدت أنثى بالغة من سلاحف "كيلونويدس فانتاستيكوس" البرية على جزيرة فرناندينا، خلال مهمة نظمها متنزه غالاباغوس الوطني. وهذه السلاحف العملاقة هي من الأنواع المستوطنة في جزيرة فرناندينا غير المأهولة في أرخبيل غالاباغوس البركاني في المحيط الهادئ، المعروف بثروته الحيوانية والنباتية الفريدة من نوعها في العالم. لكن هذا النوع كان يعتبر منقرضاً. ويقع أرخبيل غالاباغوس على بعد أكثر من ألف كيلومتر قبالة أميركا الجنوبية، وهو مدرج على قائمة التراث العالمي للبشرية التي تعدها الأونيسكو. وأقيمت محمية وطنية عام 1959 تحمي 97% من مساحة هذه الجزر، فيما اعتمدت محمية بحرية تمتد على مساحة 138 ألف كيلومتر مربع حول الجزر.