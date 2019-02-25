النهار/ ابراهيم حيدر

وصف أزمة اللاجئين السوريين بأنها أكثر تعقيداً وأعمق من مجرد خطوة لبنانية نحو التطبيع مع النظام السوري الذي يملك أوراقاً عدة سيستثمرها في المرحلة اللاحقة، وبينها إعادة ضمان مصالحه في لبنان سياسياً ومالياً. وسأل عما إذا سيعقد الرئيسان اللبناني والسوري تسوية لإعادة اللاجئين.

النهار/ روزانا بو منصف

رأت أن مشاركة الرئيس سعد الحريري في قمة شرم الشيخ واللقاءات التي سيعقدها على هامش القمة، من شأنها أن تعطيه دفعاً في وجه الحرتقات أو التجاذبات الداخلية، خصوصاً أنه يعول كثيراً على الدول المعنية في الانخراط في تعهدات مؤتمر سيدر.

الجمهورية/ نبيل هيثم

نقل عن مسؤول كبير قوله إن ملف النازحين السوريين هو الملف الأكثر صعوبة بالنظر إلى تعقيداته وتشعباته اللبنانية والسورية والدولية، وإن الأخطر في هذا الملف هو أن لا موقف لبنانياً موحداً حياله، وهو بمثابة قنبلة موقوتة ستبقى قابلة للانفجار.

الأخبار/ علي حيدر

نقل عن صحيفة "إسرائيل اليوم" أنه بعد سلسلة من الورش السابقة التي امتدت على مدى أكثر من عقد، منذ حرب عام 2006، بحث خلالها جيش العدو عن "وصفة سحرية" لتحقيق الانتصار على حزب الله في لبنان. وبعد الخطط المتواصلة التي طوَّر فيها قدراته العسكرية ومفاهيمه العملانية، يعود هذا الجيش في ظل قيادته الجديدة إلى بحث "كيفية الانتصار في الحرب القادمة بصورة واضحة وغير قابلة للتأويل". أتى ذلك التزاماً بالتعليمات التي وجهها رئيس الأركان أفيفكوخافي لقيادة الجيش لمحاولة "حل اللغز"، عبر البحث عن وصفة للانتصار، على أن تستمر الورشة إلى شهر تموز المقبل.

اللواء/ أنطوان صعب

تناول زيارة وزير الدفاع الوطني الياس أبو صعب إلى كل من الولايات المتحدة الأميركية وميونيخ، وقال إنه كانت له دينامية بارزة على صعيد السعي لتحصين لبنان أمنياً من خلال دعم الجيش اللبناني وتلك كانت من صلب حراكه في واشنطن وميونيخ من خلال سلسلة لقاءات على أعلى المستويات، حيث شدد أبو صعب على ضرورة إبقاء الساحة اللبنانية آمنة مشيراً إلى ما بلغه الجيش اللبناني من قوة ضاربة أدت إلى دحر الإرهاب وضرب كل المخلين بالأمن واستئصالهم وصولاً إلى الجهوزية التي يتمتع بها وهذا كان مدار إعجاب الجميع، ومن هنا شدد أبو صعب على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية بأسلحة تقنية لا سيما وأن الجيش اللبناني لديه تقنية عالية.

الديار/ رضوان الديب

قال إن حكومة "إلى العمل" أمامها ورش كثيرة وأبرزها ملف التعيينات حيث ستباشر التعيينات مع الجلسة الثانية أو الثالثة للحكومة ولم يحدد رئيس الحكومة بعد ما اذا ستتم التعيينات دفعة واحدة أو على مراحل، لكن سيسبقها تعيين الأمين العام لمجلس الوزراء وبعدها تعيينات عسكرية شاغرة منذ نصف سنة.