وكالة الأناضول

أردوغان يهنئ رئيس البرلمان الجديد ويشكر "بهتشلي" لدعمه

هنّأ الرئيس رجب طيب أردوغان، النائب في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم مصطفى شنطوب، بانتخابه رئيساً للبرلمان.

ويأتي انتخاب شنطوب، عقب استقالة "بن علي يلدرم" من رئاسة البرلمان لخوض الانتخابات المحلية نهاية آذار 2019، مرشحاً لرئاسة بلدية اسطنبول عن الحزب الحاكم. وقال المركز الإعلامي للرئاسة التركية، في بيان، إنّ أردوغان اتصل بشنطوب وهنّأه بمناسبة انتخابه لرئاسة البرلمان، وإنّ الرئيس أردوغان أعرب في مكالمة هاتفية عن شكره لرئيس حزب "الحركة القومية" دولت بهتشلي، حيال الدعم الذي قدموه لـ"شنطوب".

وكالة أنباء رويترز

كيم يتوجه إلى فيتنام لعقد قمّة مع ترامب

شق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، طريقه بالقطار عبر الصين إلى فيتنام لعقد ثاني قمة مع ترامب. ويجتمع الزعيمان في هانوي يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بعد ثمانية أشهر من قمّتهما التاريخية في سنغافورة، التي أصبحت أول اجتماع بين رئيس أميركي في السلطة وزعيم كوري شمالي، حيث تعهّدا بالعمل نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. وألمح ترامب مؤخراً، إلى احتمال تخفيف موقفه قائلاً إنه يودّ أن يتمكّن من رفع العقوبات إذا حدث تقدّم واضح في جهود نزع السلاح النووي. كما قال إنه غير متعجّل بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، ملمّحاً إلى نهج تدريجي متبادل طالما فّضلته بيونجيانج، وترغب كوريا الشمالية أيضاً في ضمانات أمنية وإنهاء رسمي للحرب الكورية التي دارت رحاها بين عامي 1950 و1953، وانتهت بهدنة دون معاهدة سلام. وقال ترامب إنه وكيم يتوقعان إحراز تقدم في القمة، وأكد مجدداً أن نزع السلاح النووي سيساعد كوريا الشمالية على تطوير اقتصادها.

وكالة فرنس برس

ترامب يقول إن محادثات التجارة مع بكين "مثمرة جداً"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنّ محادثات التجارة بين واشنطن وبكين "مثمرة للغاية"، إلا أنّه لم يكشف عن نتائجها مع دخول المحادثات يومها الرابع. وتمّ تمديد المفاوضات التي تجري في واشنطن، فيما يسابق المسؤولون الوقت للتوصّل إلى اتفاق، قبل انتهاء المهلة المحدّدة الأسبوع المقبل لزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية بشكل كبير.

وكتب ترامب على تويتر "محادثات مثمرة جداً أمس مع الصين حول التجارة، وستتواصل اليوم". وقال ترامب إنّه يدرستأجيل الموعد النهائي لرفع الرسوم الجمركية على واردات بلاده من سلع صينية، وعقب اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، أعرب ترامب عن تفاؤله بشأن المفاوضات.

وكالة أنباء شينخوا

الصين تكشف عن خطتين لتحديث التعليم

كشفت الصين عن خطتين لتطوير التعليم توضحان التدابير الخاصة بتحديث القطاع وتطويره بحلول 2035. وتحدّد إحدى الخطتين الأهداف والمهام حتى عام 2035، فيما تفصّل الأخرى سبل تيسير حملة تحديث التعليم خلال الفترة من 2018 وحتى 2022. وانطوت خطة تحديث التعليم 2035، على ثمانية مقترحات، تشدّد على الحصول على تعليم جيّد من مرحلة الروضة وحتى مرحلة التعليم العالي، ومن التدريب المهني إلى التعليم الخاص لذوي الإعاقة. كما حددت الخطة 10 مهام استراتيجية، تشمل ضمان الحصول على الخدمات التعليمية العامة الأساسية وبناء جامعات من الطراز العالمي، وفتح قطاع التعليم بصورة أوسع أمام العالم. وحددت 10 مهام رئيسية لدفع تحديث التعليم، بما في ذلك متطلبات بشأن الاستخدام المعزز لتكنولوجيا المعلومات.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لافروف: موسكو مستعدة لإجراء حوار بنّاء مع الولايات المتحدة

أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، استعداد روسيا لإجراء حوار بنّاء مع الولايات المتحدة. وقال "نحن منفتحون على الحوار البنّاء، بالطبع، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وليس على مبدأ "المعلّم والطالب" الذي من خلاله لا يمكن بدء حوار مع أي بلد، وخاصة مع روسيا". وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أنّ روسيا مستعدّة لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، على أساس توازن المصالح، وليس على أساس الإنذارات النهائية. ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنّ انهيار معاهدة الحدّ من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، يهدّد بنشوب سباق تسلح متعدّد الأطراف يشمل مناطق كاملة.