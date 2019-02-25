Published by lebarmy14 on اثنين, 02/25/2019 - 10:24
Ar
  • Trump happy if N.Korea doesn't test weapons; peace deal a possibility
  • ترامب يكون راضياً إذا لم تقم كوريا الشمالية باختبار الأسلحة، اتفاق السلام امكانية
  • Putin, Netanyahu to discuss Syria at Moscow meeting
  • بوتين ونتنياهو لبحث سوريا في اجتماع موسكو
  • Netanyahu and Trump will unveil plans for Palestinian state after April elections
  • نتنياهو وترامب سيكشفان النقاب عن خطط لإقامة دولة فلسطينية بعد انتخابات نيسان
  • N.Korea says US will never escape security threats if no result in talks
  • كوريا الشمالية تقول إن الولايات المتحدة لن تتفادى أبداً التهديدات الأمنية إذا لم تسفر عن المحادثات عن أي نتيجة
Press: 
Ynet News
Date: 
الاثنين, فبراير 25, 2019