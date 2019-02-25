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Published by lebarmy14 on اثنين, 02/25/2019 - 10:24
Ar
- Trump happy if N.Korea doesn't test weapons; peace deal a possibility
- ترامب يكون راضياً إذا لم تقم كوريا الشمالية باختبار الأسلحة، اتفاق السلام امكانية
- Putin, Netanyahu to discuss Syria at Moscow meeting
- بوتين ونتنياهو لبحث سوريا في اجتماع موسكو
- Netanyahu and Trump will unveil plans for Palestinian state after April elections
- نتنياهو وترامب سيكشفان النقاب عن خطط لإقامة دولة فلسطينية بعد انتخابات نيسان
- N.Korea says US will never escape security threats if no result in talks
- كوريا الشمالية تقول إن الولايات المتحدة لن تتفادى أبداً التهديدات الأمنية إذا لم تسفر عن المحادثات عن أي نتيجة
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Date:
الاثنين, فبراير 25, 2019